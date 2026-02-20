Música: La Vela Puerca sigue celebrando sus 30 años en Argentina
La banda uruguaya añade fechas antes de su gira por España
El anuncio de su presentación del 12 de marzo en el Teatro Flores fue tan bien recibida que las entradas se agotaron rápidamente, lo que llevó al grupo a añadir una segunda fecha para el día siguiente para satisfacer la demanda de sus seguidores.
La "Gira Barrial" comenzará con shows en el Auditorio Sur el 5 de marzo y en el Auditorio Oeste el 8 de marzo en Buenos Aires. Estas presentaciones están diseñadas para acercar a la banda a sus fans en un ambiente más íntimo y personal.
Recientemente, LA VELA PUERCA también agotó dos noches en el Ciudad Cultural Konex, reafirmando su posición como una de las bandas más queridas y respetadas de la escena musical latinoamericana.
En cada show, el repertorio abarca diversas etapas de su carrera, destacando no solo sus grandes éxitos, sino también la evolución de su sonido y letras a lo largo de los años.
"Festejar para sobrevivir" es el lema que acompaña a LA VELA PUERCA, reflejando la conexión especial que mantienen con sus seguidores y el espíritu festivo que los caracteriza.
La banda, integrada por Sebastián "Enano" Teysera, Sebastián "Cebolla" Cebreiro, Carlos Quijano, Alejandro Piccone, Santiago Butler, Rafael Di Bello, Nicolás Lieutier, José PP Canedo y Diego Méndez, tiene programada otra actuación el 3 de abril en el Rock de Baradero, un destacado festival en la localidad argentina.
Más allá de sus presentaciones en Argentina, la banda también se prepara para llevar su celebración a Europa, participando en el Festival Argentina V con fechas confirmadas en ciudades como Málaga (22 de mayo), Barcelona (23 de mayo) y Madrid (24 de mayo).
Con más de 30 años de trayectoria, LA VELA PUERCA ha dejado una huella imborrable en la historia del rock en español, gracias a una música que combina letras profundas y mensajes de resistencia. (ANSA).