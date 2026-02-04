Música: Laura Pausini, "hagan música, no la guerra"

La presentación se realizará 20 años después del primer volumen, el cual allanó el camino para su primera actuación en San Siro, el 2 de junio de 2007, ante al menos 70 mil espectadores.

"Hoy, como entonces -dijo Pausini, quien protagonizará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno- solo hay una razón por la que elegimos rendir homenaje a una canción, a su autor o a su intérprete: el amor".

"En estos tiempos difíciles, cuando el odio está a la orden del día, canto para poner la música en el centro. Cantamos para ser los intérpretes de un sentimiento poderoso. Aceptamos dar un paso atrás como autores, para dar un paso gigantesco como seres humanos. Lo hacemos por una razón auténtica y visceral: defender lo que creemos", enfatizó la cantante.

Por eso también consideró que, con el nuevo álbum, se siente "como Juana de Arco, sin armadura pero con un micrófono en la mano, porque cuando la música me llama, respondo. Lista para defender sin miedo todo lo que amo, y creo en las canciones".

"Creo en la música, que debe ser protegida por quienes viven para ella. La música puede ser acusada, juzgada, malinterpretada, subestimada, pero nosotros, los artistas, estamos aquí para protegerla. Somos un ejército desarmado, armados solo con la belleza del arte, que sigue siendo el arma más revolucionaria de todas", insistió Pausini.

"La vida te lleva a experimentar muchas cosas, algunas hermosas, otras difíciles de aceptar, palabras y juicios que no reconoces y que te hieren, y cuando te das cuenta de que tienes que defenderte, es doloroso, pero tienes que hacerlo, encontrando la manera de no herir a quienes te hieren. Yo lo hago con la música", declaró la cantante, de 51 años.

"Io canto 2" abarca desde la adaptación del portugués de Ana Carolina de "La mia storia tra le dita" (Mi historia entre tus dedos), hasta la versión francesa de "Due vite" de Marco Mengoni; "La DerniŠre chanson" ("Dos vidas"), cantada con Julien Lieb, a dúo con Annalisa sobre la melodía de "Ma che freddo fa" (Qué frío hace) de Nada; pasando por las adaptaciones en alemán, portugués e inglés de "Il cielo in una stanza" ("El cielo en una habitación") de Gino Paoli, hasta el homenaje a Madonna con "La isla bonita".

Las canciones, que abarcan desde 1960 hasta 2023, incluyen "Felicit…", donde Laura combina su voz con la de Lucio Dalla, y "16 Marzo" con Achille Lauro, el sencillo que estará en la radio a partir del 6 de febrero.

Además de protagonizar la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos en San Siro el 6 de febrero, Pausini también co-presentará la 76¦ edición del Festival de Música de San Remo, previsto entre los próximos del 24 al 28 de febrero, junto a Carlo Conti.

Y será precisamente con Conti y los 30 mejores intérpretes que será recibida por el presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal el viernes 13 de febrero.

En marzo, entretanto, debutará en la gira mundial "Io canto" 2026/2027.

Se trata de su undécima gira mundial y comenzará por primera vez el 27 de marzo en Pamplona, ;;y luego continuará por otras ciudades de España, así como de Latinoamérica y de Estados Unidos.

La gira incluye presentaciones en Uruguay (10 de abril), Argentina (12 de abril), Chile (15-16 de abril), Perú (18 de abril), Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana, Puerto Rico y Brasil. (ANSA).