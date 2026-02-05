Música: Leo Gassmann, "en estos tiempos es necesario cantarle al amor y a la paz"

"Mi disco es uno que, si debo desaparecer mañana, estoy contento de que salga porque resalta mi humanidad y cuando lo toco las canciones me vibran mucho", confiesa el artista.

Un Leo Gassmann polifacético —solo la noche del miércoles estuvo en las pantallas de Rai1 con la serie "L'invisibile" sobre la captura de Matteo Messina Denaro, junto a Lino Guanciale y Levante—, pero que mantiene una dulzura y humildad raras.

"El escenario del Ariston es uno que merece respeto, también porque hay muchos artistas que sueñan con estar allí cada año, y ser parte de esos 30 es una responsabilidad. No creo que valga más o menos que alguien que no ha entrado este año, porque la música no tiene clasificaciones. Debemos estar listos y preparados, porque también representamos todas esas voces que este año no han tenido la oportunidad de cantar. Y ser cantautores hoy es cada vez más complejo, porque el mundo avanza rápido, salen cada vez más cosas y la IA puede crear canciones en un instante. Se vuelve aún más difícil hacer música y vivir de ella", afirmó.

Sobre "Vita Vera Paradiso", un proyecto maduro que se inclina hacia la música folk y se inspira en Bob Dylan y en cantautores contemporáneos como Mumford & Sons, Noah Kahan y Medium Build, dice: "Debo agradecer a mi sello que me dejó libre para hacer un disco que considero valiente, porque se inspira en géneros musicales que quizás en Italia son menos escuchados, tiene influencias country, world, y colabora con artistas menos conocidos que son personas importantes en mi vida, grandes cantautores que respeto mucho".

"Nació en mis viajes, en furgoneta, bajo la lluvia, al mar, bajo la sombra de los árboles, y es un disco sincero, muy puro y transparente. En realidad, mi objetivo era hacer finalmente un disco que sonara de la misma manera de principio a fin", reveló.

El tema de Sanremo, "Naturale", "es una canción que en vivo creo que aporta algo más, porque hay que interpretarla, cantarla con el corazón".

En el texto dice: "Si nos volvemos a ver dentro de 20 años / todavía tendremos ganas de rompernos el corazón a la mitad / pero la verdad es que hacer las paces al final es más natural".

Y él explica: "Sin duda necesito paz, pero todos la necesitamos, especialmente por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Creo que cantar sobre el amor hoy es necesario, aunque aparentemente pueda parecer algo simple, pero son de las cosas simples de donde surgen las verdaderas revoluciones".

"'Naturale' es un primer paso, es una canción que está a medio camino entre lo que he hecho hasta hoy; el pop es un camino que me gusta mucho y que probablemente seguiré haciendo, pero quería dar este paso de madurez que era necesario para mí.

Necesito paz, necesito mostrar lo que me gusta hacer, lo que vibra en mi alma, contar las cosas que vivo y la manera en que miro el mundo", agregó.

Sobre el dueto con Aiello en "Era tutto previsto", dice: "Es sin duda una elección de corazón, es decir, del instinto, valora nuestras voces. Luego, mientras la cantamos, ocurre una magia: me emociono mucho, casi seguro que lloraré, es una canción muy conmovedora, y gracias también a Sorrentino y Parthenope ha llegado a los hogares de los italianos".

En cuanto a Eurovisión, después de reafirmar su apoyo a Palestina y estar siempre del lado de los más débiles, Leo Gassmann dijo: "He revisado mis viejos libros de historia para entender cómo hemos llegado a todo lo que nos rodea hoy y que da mucho miedo. No sé dar una respuesta clara, también porque la idea de ganar San Remo no está en mis previsiones".

"Pero veo la música como el deporte y sé que los Juegos Olímpicos eran un evento que permitía a todos los países detener las guerras y, por lo tanto, dialogar entre sí. Si seguimos levantando muros, las personas que están dentro de ese muro comienzan a hablar solo entre ellos y las perdemos para siempre.

Tal vez no sea la elección correcta", declaró.

Y añadió: "Me pongo en el lugar de un ciudadano que nace en un país del que no puede escapar y que, además, sus líderes toman decisiones como entrar en guerra, bombardear, destruir países y familias de los que tal vez antes también eran amigos, es un tema muy delicado y no hay una respuesta clara. Estoy convencido de que si decisiones importantes como entrar en guerra o bombardear un lugar estuvieran en manos de la gente, el 100% de esas cosas no sucederían".

Inevitables son las referencias a su carrera cinematográfica y televisiva, donde ha ido mejorando sus interpretaciones.

Después de "Califano", que le valió el Nastro d'Argento como revelación del año, y "Una terapia di gruppo", donde actuó con Claudio Bisio y Margherita Buy, ha llegado "L'invisibile", de la cual dice orgulloso: "Contamos historias de personajes realmente existidos, héroes que luchan en la sombra para permitirnos vivir en un país más libre y justo.

Sobre el set también llegaron los Ros". ¨Y actuar con su padre Alessandro? "Lo respeto mucho, sería un honor. Nunca descarto nada en la vida. Si alguna vez llegara una historia interesante que contar sobre padre e hijo, definitivamente lo pensaría, lo pensaríamos". (ANSA).