Música: Llega San Remo; Carlo Conti, "soy un hombre libre"

"Cuando (Matteo) Renzi estaba en el cargo, me etiquetaban como simpatizante de Renzi, hoy como meloniano, mañana seré simpatizante del Movimiento Cinco Estrellas. Por suerte, en estos 40 años, he sido un hombre libre; me importa ser independiente en mi trabajo: soy un bufón, y lo hago con orgullo", afirmó Conti, para quien etiquetas políticas son demasiado estrechas

En vísperas de su quinto festival, rechazó la etiqueta de "normalizador" y calificó de "ciencia ficción" la supuesta presión política en torno a la retirada preventiva del cómico Andrea Pucci, quien renunció a San Remo tras una polémica por sus bromas homófobas y sobre mujeres

Además, reiteró su negativa a invitar a Meloni: "Es una ciudadana libre; si compra una entrada y quiere venir, puede"

Y tras la desmentida de la RAI (y el del Palazzo Chigi en los últimos días), la propia primera ministra se pronunció, calificando la noticia de "totalmente inventada"

"A estas alturas, quizá valga la pena recordarles a quienes inventan historias de la nada que FantaSanremo es un juego divertido para los aficionados del Festival. Sin embargo, las noticias deberían quedarse en el mundo real. Mientras tanto, seguiré haciendo mi trabajo. Y estoy segura de que Sanremo brillará sin invitados imaginarios. Porque es la mayor celebración de la música italiana, y no hay necesidad de forzar la polémica política", subrayó Meloni

Conti defendió su apuesta por un festival "amplio", "una gran celebración de la música con múltiples sabores", lo que no significa silenciar la polémica ni "tranquilizar" al país

"Creo que mi historia habla por sí sola. Siempre he tenido a la RAI de mi lado, pero con total autonomía. Prefiero que digan que no sé hacer mi trabajo a que me obliguen a contratar a un invitado o me tiren de la chaqueta para favorecer a tal o cual comediante o artista del festival. Así que -insistió- agradezco a los directivos de la RAI de hoy, de ayer y, espero, también de mañana, que nos dejen a mí y a todos los directores artísticos que se han turnado en el escenario con total autonomía"

En cuanto a las decisiones "normalizadoras", preguntó: "¿Pero no es Olly innovador? ¿No es Lucio Corsi en el Festival de Eurovisión innovador?"

"Hay grandes nombres que empezaron con mi Sanremo Giovani, como Irama, Nigiotti, Meta, Gabbani, Brancale. Joan Thiele fue una de las grandes figuras el año pasado; ayer estuvo en la Arena de Verona: si eso no es innovación", insistió

Y se emociona al recordar a Pippo Baudo, fallecido el pasado agosto: "Lo dije el año pasado: mi festival es Baudoesco.

Imagínense mi emoción, me toca organizar el primer festival sin Pippo. Por eso es justo dedicárselo, incluso quise ponerle su nombre al camerino. Agradezco a la familia Vacchino que haya decidido dedicarle el cuaderno Ariston; imagínense mi honor al ver mi foto con Pippo en la portada"

Pero "la mayor satisfacción -reiteró Conti- fue el encuentro con el presidente de la República, Sergio Mattarella, quizás el momento más importante de mi carrera. Mattarella pronunció unas palabras importantísimas, confirmando que la música pop, el pop, San Remo, también es cultura"

Al presidente, recordó, "le señalé que el festival es un poco más joven que nuestra República, que cumple 80 años este año. Y en la primera noche, invitamos a una mujer de Chiavari, Gianna Pratesi, de 105 años, quien el 2 de junio de 1946 votó por primera vez, como todas las demás mujeres convocadas a las urnas y nos dio esta maravillosa República"

Si San Remo es el Super Bowl italiano, algo así como "los Juegos Olímpicos de la música", y se perfila para alcanzar un récord de ingresos publicitarios, superior a los 65,3 millones de euros del año pasado (tras los más de 20 millones de euros obtenidos por la RAI en los Juegos de Invierno), las puertas del Ariston están abiertas de par en par para algunos de los campeones icónicos de Milano Cortina

El miércoles por la noche subirán al escenario del Ariston Arianna Fontana, la atleta italiana más condecorada en la historia de los deportes de invierno; Francesca Lollobrigida, ganadora de dos medallas de oro olímpicas; Lisa Vittozzi, la primera medallista de oro olímpica de Italia en persecución femenina; y dos campeones paralímpicos, el esquiador Giacomo Bertagnolli, guiado por Andrea Ravelli, y la campeona de curling en silla de ruedas Giuliana Turra. (ANSA)