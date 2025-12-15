Música: Los Fabulosos Cadillacs culminan gira de 40 aniversario

Estos shows no solo marcaron un hito en su carrera, sino que también solidificaron su estatus como una institución ineludible del rock latinoamericano, cerrando un 2025 lleno de éxito global y regional.

Las dos noches (el sábado y domingo) fueron una celebración vibrante de su extensa trayectoria, caracterizadas por una potente puesta en escena y un repertorio que abarcó toda su discografía.

Durante más de dos horas y media, la banda mantuvo una conexión profunda y genuina con su público, que coreó cada uno de sus éxitos. La emoción alcanzó su punto álgido con la participación de invitados especiales y momentos inolvidables.

Entre las colaboraciones destacadas, La Bomba de Tiempo aportó su fuerza rítmica a "Matador" y "Carnaval", mientras que la actriz Valeria Bertuccelli (esposa de Vicentico, el vocalista de la banda) sorprendió al público con su aparición en "Saco Azul" para recitar el monólogo central.

Un bloque histórico reunió a miembros originales de la banda, Aníbal "Vaino" Rigozzi y Luciano Jr., quienes interpretaron clásicos como "Silencio hospital", "Vos sin sentimiento" y "Belcha", desatando la euforia de los asistentes.

Pablo Lezcano se unió a la banda el pasado sábado para hacer "Padre Nuestro", y el domingo, Santiago "Motorizado" hizo una aparición especial en una versión única de "Número 2 en tu lista".

Sin embargo, el momento más emotivo de ambas jornadas llegó con "Vos sabés", cuando los hijos y nietos de los integrantes de Los Fabulosos Cadillacs compartieron el escenario, generando una ovación que selló estas dos noches históricas.

Con cuatro décadas de carrera ininterrumpida, Los Fabulosos Cadillacs, que integran también, además de Vicentico, Flavio Cianciarulo, Sergio Rotman, Daniel Lozano, Fernando Ricciardi, Mario Siperman, Astor Cianciarulo y Florián Fernández Capello, demostraron una vigencia inquebrantable, con su música cautivando a nuevas generaciones y reafirmando su posición como leyenda del rock en la región.

El cierre en Ferro se suma a un año extraordinario que incluyó una presentación de cuatro noches en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México en noviembre pasado, reuniendo a decenas de miles de fans y consolidando su influencia cultural en Latinoamérica.

La gira mundial de 2025 llevó a la banda por más de 25 ciudades alrededor del mundo, incluyendo importantes plazas latinoamericanas como Calama, Mostazal, Lima, Cuenca, Quito, San José, Medellín, Cali, Pasto, La Plata, Coquimbo, Montevideo y Santiago.

A estos se suman escenarios globales como el Zócalo de México, el Hollywood Bowl, la Sala Bataclán de París, el festival Coachella y el Madison Square Garden.

Con un espíritu pionero, colaboraciones inolvidables y una trayectoria impactante, Los Fabulosos Cadillacs cierran un año más que inolvidable para los festejos de sus cuatro décadas de vida. (ANSA).