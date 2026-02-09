Música: Marky Ramone vuelve con su punk a la Argentina

En el show el artista presentará los temas de su reciente álbum "Marky Ramone's Blitzkrieg", además de clásicos de la emblemática banda neoyorquina.

A sus más de 70 años, Marky Ramone continúa demostrando su energía y pasión por la música.

Su nuevo disco, lanzado a través de Pinhead Records, ofrece una edición mundial limitada que incluye cinco versiones de canciones de los años 60 al estilo Ramone.

La tirada, que cuenta con 500 unidades en vinilo transparente y otras 500 en vinilo de 180 gramos en color, viene acompañada de un insert exclusivo que resalta el valor del álbum.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de himnos como "Blitzkrieg Bop", "I Wanna Be Sedated" y "Sheena Is a Punk Rocker", junto a algunas sorpresas.

Marky Ramone es conocido por su potente batería y su indomable espíritu rebelde, características que lo han mantenido relevante en el panorama musical.

La relación entre el legendario baterista y el público argentino es histórica, convirtiendo cada visita en una auténtica celebración de la cultura punk en el país. (ANSA)