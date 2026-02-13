Música: Mattarella recibió a participantes de San Remo

El encuentro fue en el Palacio del Quirinal, en Roma, en lo que fue la primera vez que los participantes del apreciado festival de la canción reciben una recepción oficial de un jefe de Estado italiano.

Mattarella afirmó que, al participar en el festival, los artistas estaban haciendo "una contribución a la vida cultural de nuestro país, a la sociedad, a la vida de nuestro país.

Gracias, será un evento muy importante para millones y millones de personas", añadió.

"Les agradezco su presencia y espero no haber entorpecido los ensayos al traerlos a Roma. Pero fue una ocasión interesante, agradable e importante para mí. No diré nada, solo les deseo mucha suerte, con total imparcialidad", subrayó el presidente italiano.

Por su parte, Laura Pausini le agradeció al presidente "en nombre de todos los cantantes. Usted dijo que la música pop italiana también representa una parte importante de la cultura de nuestro país. No siempre se nos reconoce como tal, así que me gustaría agradecerle en nombre de todos", afirmó la cantante. Y agregó: "hacemos música, no hacemos la guerra.

"La opinión predominante no siempre es correcta; eso es bien sabido en muchas cosas. Manzoni decía que existía el sentido común, pero se ocultaba por miedo", respondió Mattarella.

"Incluso el deporte se considera una diversión, simplemente una actividad relajante", añadió el presidente. Pero el deporte es un fenómeno social de gran importancia, un medio de agregación social, y es un fenómeno cultural porque nos anima a superarnos a nosotros mismos y a superar nuestros límites".

"Lo mismo ocurre con la música pop. Es una gran contribución a la vida y, repito, al patrimonio cultural de nuestro país", explicó.

Mattarella, de 84 años, afirmó haber seguido San Remo desde el primer año del festival, cuando tenía 10 años, en 1951.

Destacó que la música pop formaba parte del patrimonio cultural italiano.

Durante el encuentro, los concursantes, entre ellos el cantautor Francesco Renga y el rapero J-Ax, cantaron al presidente el éxito de 1968 de Adriano Celentano, Azzurro, escrito por Paolo Conte. (ANSA).