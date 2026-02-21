Música: Murió Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa

"Falleció en paz esta mañana, rodeado del cariño de su familia", declararon sus parientes, sin especificar la causa de su fallecimiento. Tenía 75 años.

"Si bien lamentamos su fallecimiento, también celebramos el don eterno de su música y los preciados recuerdos que creó, que perdurarán para siempre", añadió su familia.

Nacido en el Bronx en una familia de origen puertorriqueño, fue una de las figuras más destacadas de este género musical que floreció en Nueva York, fruto de la fusión del jazz y la música afrocubana. Comenzó a tocar la trompeta a los 12 años, antes de pasarse al trombón.

En 1967, con tan solo 17 años, lanzó su primer álbum, "El Malo", con el reconocido sello Fania, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de esta compañía discográfica, que jugó un papel fundamental en el reconocimiento mundial de esta música.

Y como arreglista y productor, también colaboró en los álbumes de la cantante cubana Celia Cruz, considerada la reina de la salsa. Incluso colaboró extensamente con el cantante Rubén Blades, dos años mayor que él y nacido en Panamá, otra gran estrella del género. (ANSA).