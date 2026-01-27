Música: Neil Young dona su música a Groenlandia y se retira de Amazon

Young ofreció a los ciudadanos del territorio un año de acceso gratuito a su música, en un contexto marcado por la disputa en torno al futuro de Groenlandia.

"Siento que mis canciones y mis películas musicales puedan aliviar parte del estrés que están experimentando debido a nuestro impopular gobierno, que esperamos sea solo temporal", declaró Young, autor del clásico "Heart of Gold". "Toda la música que he hecho en los últimos 62 años está a su disposición".

Simultáneamente a esta oferta, Young reafirmó su decisión de retirarse de Amazon, una medida que anunció en octubre como respuesta a Jeff Bezos, el propietario del gigante del comercio electrónico, quien en 2024 donó un millón de dólares al fondo para la campaña de Trump.

"Amazon es de Bezos, un multimillonario apoyador del presidente", escribió el cantante esta semana.

"Las políticas internacionales del presidente y su apoyo a ICE (el servicio de Inmigración y Control Aduanero) hacen imposible ignorar sus acciones. Si piensan como yo, les recomiendo encarecidamente que no usen Amazon. Yo lo hice con mi música; quienes la busquen, pueden encontrarla en otros lugares".

Young, que el próximo verano cantará con su banda The Chrome Heart en Lucca y Udine, había criticado a Trump en agosto con una canción de protesta titulada "Big Crime" tras el despliegue militar en Washington para mantener el orden.

A sus 80 años, Young tiene un historial de canciones de protesta, desde "Ohio", escrita después de la masacre en la Universidad Estatal de Kent, donde la Guardia Nacional asesinó a cuatro estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam, hasta "Southern Man" y "Alabama", ambas obras que abordan el racismo y la segregación en el sur de Estados Unidos (ANSA).