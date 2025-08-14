Música: Nuevo álbum de Taylor Swift, el 3 de octubre

Doce canciones, incluyendo la que da título al disco, una colaboración con su amiga Sabrina Carpenter, son la base de "The Life of the Showgirl", el duodécimo álbum de la estrella del pop, que saldrá el 3 de octubre.

El anuncio se produjo durante un episodio del New Heights Show, el podcast presentado por su pareja Travis Kelce, campeón de los Kansas City Chiefs, y su hermano Jason. Los doce títulos de las canciones son evocadores, al igual que los álbumes de Swift hasta la fecha: entre ellos, "The Fate of Ophelia", "Elizabeth Taylor" y "CANCELED!" en mayúsculas.

Según Travis, "The Life of the Showgirl" será un álbum que hará bailar. Grabado en estudio, el nuevo trabajo de la 14 veces ganadora del Grammy ya está disponible para preordenar exclusivamente en Universal Music Store en formatos físicos: vinilo, CD con póster y casete.

La portada del vinilo muestra a Taylor parcialmente sumergida en agua aparentemente turbia con un top con incrustaciones de diamantes de imitación: sobre el agua, solo se ven su boca, nariz, ojos, frente y una muñeca enjoyada. Para celebrar el anuncio, la artista reveló cuatro versiones de portada disponibles por tiempo limitado en la versión Deluxe en CD: "Sweat and Vanilla Perfume", "It's Frightening", "It's Rapturous" y "It's Beautiful".

Hace unos días, en un adelanto del podcast, Taylor sorprendió a sus fans al revelar la existencia del álbum sin adelantar inicialmente la portada ni la fecha de lanzamiento.

"Llevo tiempo queriendo hacer esto", dijo sobre su nuevo trabajo, que, al narrar "la vida detrás del espectáculo", marca un reencuentro con los legendarios productores Max Martin y Shellback, quienes trabajaron con ella en "Red", "1989" y "Reputation".

"The Life of the Showgirl" es el primer álbum de Taylor desde el éxito mundial de abril de 2024 de "The Tourtured Poets Department" y la conclusión de su gira récord "The Eras Tour", que recaudó US$2000 millones en 149 conciertos, de más de tres horas de duración. También es el primero que lanza después de recuperar las cintas maestras de sus canciones a finales de mayo.

Si bien Taylor es conocida por cantar sobre corazones rotos y exnovios famosos, su relación de dos años con Kelce, uno de los jugadores más famosos y rentables de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), impulsó aún más su popularidad.

Sin embargo, el álbum pondrá a prueba aún más la influencia de Taylor en sus fans, tras el apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris el año pasado, que la puso en una situación de conflicto con su entonces rival, Donald Trump.

Tras su elección, Trump no ha abandonado la polémica, y periódicamente ha vuelto a discrepar con Taylor Swift: más recientemente, en una publicación de hace unos días, la comparó con Sidney Sweeney, estrella de "White Lotus", protagonista de un polémico anuncio para jeans American Eagle y, al parecer, votante republicana. (ANSA).