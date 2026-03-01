Música: Pablo Alborán estrena nuevo sencillo antes del inicio de su gira

Este estreno coincide con su esperada presentación en Argentina, que forma parte de su gira Global Tour KM0, que lo tendrá recorriendo distintas ciudades de América Latina, comenzando en Santiago de Chile, este 2 y 3 de marzo.

El tema, fresco y vibrante, llega justo después del éxito arrollador de su reciente álbum "KM0", certificado Disco de Oro en España y aclamado tanto por la crítica especializada como por millones de seguidores en todo el mundo.

"Algo de mí" combina una producción dinámica junto al productor D3llano con un estribillo contagioso que se anticipa como el gran momento de sus conciertos.

Este nuevo sencillo refleja la evolución artística de Alborán, quien fusiona su sensibilidad melódica característica con ritmos más expansivos, consolidando así un sonido que reafirma y al mismo tiempo expande su universo creativo. "KM0", con hits como "Clickbait" y la balada homónima, evidencia la madurez y versatilidad del cantante como compositor e intérprete.

"KM0" explora una diversidad de ritmos, desde el country/folk en 'Vámonos de aquí' hasta la salsa en "La vida que nos espera" y el merengue en "Si te queda", demostrando una nueva libertad artística.

El álbum incluye colaboraciones con el brasileño Luan Santana en "¨Qué tal te va?", y participaciones especiales de leyendas españolas como el guitarrista Vicente Amigo y la cantante Ana Belén, enriqueciendo la paleta sonora del proyecto.

La gira por Latinoamérica continúa en Argentina, el 5 en Buenos Aires, en el Movistar Arena, y el 7 en la provincia de Córdoba.

Posteriormente, Alborán volará a Colombia, donde se presentará el 14 en Bogotá, y seguirá el 19 en Quito, Ecuador, ciudad en la que cantará también el 21. Tres días después viajará a Perú, para presentarse el 24 en Lima, y luego en Brasil, el 27 y 28 en San Pablo, y México, el 31 en Zacatecas.

Después regresará a Europa para continuar con su gira por distintas ciudades de España.

Alborán, nacido en Málaga en 1989 y cuyo debut musical fue en 2010 con "Solamente tú", recibió a lo largo de su carrera múltiples nominaciones en los Grammy Latinos y colaboró con destacados músicos. (ANSA).