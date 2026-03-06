Música: pablo Alborán reconquista Buenos Aires

Después de iniciar su recorrido en Santiago de Chile, el artista malagueño logró hacer vibrar la capital argentina con su más reciente trabajo discográfico.

El recital, que comenzó con un pequeño retraso debido a un incidente con un miembro del staff, rápidamente se convirtió en una celebración que conectó profundamente con un público ansioso por su música.

Alborán, tras disculparse por la demora, dedicó el recital a un miembro de su equipo que se fisuró dos costillas, pidiendo un aplauso para Igor, "un toro que quería estar aquí con nosotros pero no lo dejamos".

Luego, el cantautor expresó su gratitud hacia Argentina, un país que considera un "privilegio" y una fuente inagotable de inspiración desde su infancia. "Gracias por todo. Siempre me han tratado con cariño y me han dado la oportunidad de mostrar mi música. Desde que soy pequeño, soy fan de vuestro país", afirmó emocionado.

Con un repertorio que combinó grandes éxitos y las nuevas melodías de "KM0", la velada dio inicio con "Clickbait" y continuó con su icónico tema "Quien". Con humor y sinceridad, Alborán siguió con "¨Qué tal te va?", describiéndola como: "esa canción que escribes cuando te han engañado en la cara", provocando risas entre los asistentes.

En un momento íntimo, el artista se quedó solo ante el piano para interpretar "Mis 36", bajo una tenue iluminación, seguido de "Planta 7", una canción dedicada al personal sanitario. Al término de esta interpretación, las pantallas mostraron el lema: "con un acto solidario puedes salvar vidas. Dona una médula"

La noche prosiguió con constantes agradecimientos a sus fans y a los medios de comunicación. En un momento especial, Alborán invitó a dos seguidores a compartir el escenario, donde realizaron un popurrí de canciones como "Perfectos imperfectos", "Que siempre sea verano", "Tu refugio" y "Dónde está el amor".

Acompañado por siete talentosos músicos, el show visualmente impactante estuvo marcado por luces rojas y proyecciones de la naturaleza. Entre los éxitos que resonaron en el Movistar Arena se encontraron "Perdóname", "Pasos de cero", "Saturno", "Solamente tú" y "Por fin", en un recorrido que duró cerca de 2 horas.

Para cerrar la velada, Alborán regaló a sus seguidores temas destacados como "KM0", con imágenes de su infancia, y se despidió con la emotiva "Si quisieras".

Tras su paso por Buenos Aires, Pablo Alborán continuará su gira en Argentina con un concierto programado para el sábado en Córdoba. Luego visitará Colombia (14 de marzo, Bogotá), Ecuador (19 y 21 de marzo, Quito), Perú (24 de marzo, Lima), Brasil (27 y 28 de marzo, San Pablo) y México (31 de marzo, Zacatecas).

Posteriormente, retoma su gira por Europa, con presentaciones previstas en varias ciudades de España.

Nacido en Málaga en 1989, Alborán se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop en español, desde su debut en 2010 con "Solamente tú". A lo largo de su carrera, ha acumulado múltiples nominaciones a los Grammy Latinos y ha colaborado con reconocidos artistas internacionales. (ANSA).