Música: Paulo Londra anuncia su gira 2026 y su debut en EEUU

Con una agenda que promete ser electrizante, Londra se presentará, además del Festival de Viña del Mar, en el Lollapalooza Argentina (el 14 de marzo), donde es esperado como uno de los grandes protagonistas.

"Regresar a estos escenarios es un sueño cumplido. Deseo que cada show sea una celebración tanto para mí como para mis fans!", confiesa el artista, desbordando entusiasmo.

Tras su paso por la Quinta Vergara, el artista tiene previsto continuar deleitando con su música al público chileno y subirá al escenario del Movistar Arena de Santiago de Chile, el 28 de febrero.

El fenómeno musical llevará su impacto a países como Colombia, Paraguay, México y Perú, donde destacará su presencia en el icónico Estadio Nacional. Además, cruzará fronteras hacia Estados Unidos, con citas programadas en ciudades clave como Nueva York, donde debutará el 21 de mayo en el Palladium Times Square, y seguirá por Chicago, Miami y Los Ángeles.

Estos shows forman parte de eventos emblemáticos como La Onda y Sueños Festival, que prometen ser recordados por su vibrante energía.

Sus presentaciones en 2025 fueron monumentales, vendiendo más de 70.000 entradas en su tour por México y llenando el Movistar Arena en Buenos Aires en dos ocasiones consecutivas.

"Cada show fue un torrente de emociones. Sentí el amor y la energía de mis fans como nunca antes", dijo entonces Londra, quien ha batido récords al convertirse en el primer cantante argentino en alcanzar más de 10 mil millones de visitas en YouTube.

Entre sus éxitos recientes, destaca la colaboración con el ganador de un premio Grammy Latino en 2023, el estadounidense Eladio Carrión, en "1%", una melodía motivacional que resuena profundamente con sus seguidores.

"Quiero que mis canciones inspiren a la gente a seguir adelante y alcanzar sus sueños", expresó.

Su nuevo sencillo "Ramen Para Dos" junto a su compatriota María Becerra ha contagiado al público con su frescura, acumulando millones de reproducciones.

"Colaborar con artistas como María es siempre un placer; ambos compartimos una visión y pasión por la música", agregó Londra, aludiendo a su deseo de seguir uniendo fuerzas con otros talentos de la escena urbana.

Las fechas clave de su gira incluyen el 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar, el 14 de marzo en Lollapalooza Buenos Aires, y potentes actuaciones en México durante mayo y agosto.

Con su carisma y autenticidad, Paulo Londra se sostiene como un referente indiscutido de la música urbana, llevando su mensaje de superación y amor propio a millones de corazones en todo el continente. (ANSA)