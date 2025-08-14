Música: Priscilla Presley acusada por la muerte de su hija

Así lo revela una demanda presentada en Los Ángeles esta semana, que se conoció este viernes.

Los demandantes Brigitte Kruse y Kevin Fialko acusaron a Priscilla Presley, la ex esposa del ícono del rock Elvis Presley, de fraude, incumplimiento de contrato y otros delitos civiles en Los Ángeles.

Kruse, una subastadora especializada en las ventas de Elvis, y Fialko, un coleccionista de recuerdos de Elvis, dijeron que habían estado colaborando con los acusados durante años para aprovechar su nombre para obtener las máximas ganancias.

Pero una vez que los demandantes ayudaron a Priscilla Presley a recuperar una base financiera estable en noviembre de 2023, alegan que ella "cortó abruptamente los lazos" con Kruse y Fialko y les negó la compensación de la película "Priscilla".

A principios de ese año, la hija de la acusada, Lisa Marie, murió a los 54 años.

Lisa Marie había estado enferma, pero su madre Priscilla insistió en que asistiera a un evento de los Globos de Oro junto a ella el 10 de enero, recuerda la demanda.

Lisa Marie se desplomó en su casa días después y murió de obstrucción del intestino delgado, según dictaminó la oficina del médico forense.

De acuerdo a la demanda, "Priscilla fue al Hospital West Hills y, a pesar de la clara directiva de Lisa de 'prolongar su vida', Priscilla desconectó el enchufe a las pocas horas de que Lisa fuera admitida".

"Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa para que Priscilla fuera eliminada como única fideicomisaria del fideicomiso de seguros de vida irrevocable", subraya.

En su casa la semana siguiente (antes del funeral de Lisa), Priscilla exclamó: "Soy la reina, estoy a cargo de Graceland".

Elvis y Priscilla Presley estuvieron casados durante seis años antes de su divorcio en 1973, cuatro años antes de la muerte del rey. (ANSA).