Música: Regresa Taylor Swift, swifties están de fiesta

El sitio web de Swift está registrando ya pedidos anticipados para "The Life of A Showgirl", sin otra información disponible.

Las fotos del perfil de Swift en las redes sociales también cambiaron a un rectángulo verde menta con un mechón naranja adornado en el centro.

Los pedidos anticipados se enviarán antes del 13 de octubre, pero el sitio web dijo que "no es una fecha de lanzamiento".

Agregó que la fecha oficial se anunciará más tarde.

Una cuenta regresiva para el anuncio apareció por primera vez en el sitio web de Swift tres horas antes de que llegue la noticia. Los fans, acostumbrados al suspenso que impone Swift para cada anuncio, se quedaron esperando hasta después de la medianoche. A las 00:12 se conoció el retorno de la estrella.

El sitio, inclusive, se bloqueó unos segundos cuando la cuenta regresiva expiró.

El anuncio también llega meses después de que Swift concluyera su Eras Tour en diciembre de 2024, que incluyó varios shows en Argentina y en Brasil. La gira, que duró casi dos años y llegó a 50 ciudades en los cinco continentes para 149 espectáculos, recaudó más que cualquier otra registrada en la historia de la música.

La gira, que incluyó canciones de sus 11 álbumes en un set de tres horas, fue para presentar "The Tortured Poets Department", su trabajo anterior.

El álbum debut de Swift en 2006 es el único de sus 11 álbumes de estudio que nunca alcanzó el número 1 en la lista.

El duodécimo álbum de Swift es el primero en ser lanzado después de que la cantante de "Love Story" ganara la propiedad de todo su catálogo, una carrera musical que abarca casi 20 años.

Anunció en mayo que pudo comprar los másters de sus primeros seis discos de Shamrock Capital. Swift no pudo comprar los derechos antes de que su primer sello, Big Machine Records, fuera vendido en 2019 a un holding parcialmente propiedad del gerente de música Scooter Braun.

Braun más tarde vendió el catálogo de Swift a Shamrock Capital, después de que la cantante declarara públicamente que volvería a grabar esos seis álbumes para mantener la propiedad del trabajo de su vida. (ANSA).