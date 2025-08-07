Música: Ricky Martin inaugurará nuevo estadio de Santiago

Se trata de una cita particular, pues el artista boricua se encuentra terminando su gira europea —por estos días está en Turquía y luego tiene fechas en Azerbaiyán— y viene exclusivamente a Santiago, y no en el contexto de una gira latinoamericana.

Para el evento, el nuevo estadio tendrá una capacidad para 20.000 personas, con asientos numerados en el sector de cancha, según informó hoy la productora Multimúsica, que advirtió que "la producción escénica será de alto impacto y está meticulosamente diseñada para realzar la experiencia del concierto".

Esta incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y bailarines.

"Todo se conjugará para que sea un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel", adelantaron.

La negociación no fue fácil. "Lo que lo motivó a él fue el hito… es un hecho artístico, no necesariamente económico. Le interesó que su nombre quede grabado para siempre como el número que inauguró el Claro Arena", relató Jorge Ramírez de Multimúsica, en La Tercera, sobre el hecho excepcional de que se trata de la única fecha en Sudamérica este 2025.

La última visita del astro puertorriqueño a Santiago fue con un show sinfónico en 2023.

La preventa de entradas comenzará el 18 de agosto a las 11 horas y una vez agotadas se pondrán a disposición los boletos generales.

Claro Arena tiene agendados conciertos del estadounidense Lionel Richie, el británico Rod Stewart, los argentinos Miranda y Los Fabulosos Cadillacs, además de Toto y Christopher Cross, ambos de Estados Unidos, para los cuales su cancha se cubrirá con una carpeta especial que protegerá el césped de cara a los compromisos futbolísticos.

YCS (Ansa).