Música: Robbie Williams regresa a Argentina y agota los tres shows

Este éxito monumental reafirma la indiscutible conexión del cantante con el público argentino.

Williams traerá su nueva era musical al escenario argentino con un espectáculo que fusiona su inconfundible energía con los vibrantes sonidos de su más reciente álbum, "BRITPOP".

Este trabajo, publicado en enero de 2026, le permitió alcanzar su decimosexto álbum número uno en el Reino Unido, estableciendo un nuevo récord como el artista con más discos en esta categoría en la historia de la música británica.

"BRITPOP", su decimotercer trabajo de estudio, incluye sencillos como "Rocket", "Spies" y "All My Life", y cuenta con colaboraciones de figuras destacadas como Chris Martin de Coldplay y Tony Iommi de Black Sabbath.

La gira, que comenzó en Europa durante el verano pasado, atrajo a más de 1,2 millones de fanáticos en total y más de 250.000 en el Reino Unido, obteniendo críticas elogiosas de medios como The Times y Rolling Stone UK.

Durante sus conciertos, Williams no solo presentará temas de "BRITPOP", sino que también deleitará al público con una selección de sus grandes éxitos, tales como "Let Me Entertain You" y "Angels".

Con la venta de 90 millones de álbumes en todo el mundo, Robbie Williams se prepara para ofrecer un espectáculo inolvidable, reafirmando su título como el "Rey del Entretenimiento".

Con estas tres fechas sold out, el Movistar Arena se convertirá en el epicentro de la música británica en octubre, prometiendo una experiencia única para todos sus seguidores en Buenos Aires.

Además, los fans podrán deleitarse con su música de manera anticipada después de que se supo Williams fue nombrado Embajador Oficial de Música de la FIFA.

En su primer compromiso, compuso y grabó el himno oficial de la FIFA, "Desire", junto a la cantante italiana Laura Pausini, que acompañará a los jugadores en todos los torneos y partidos de la FIFA a nivel mundial, incluyendo la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Williams, de este modo, continúa demostrando su influencia tanto en el escenario musical como en el ámbito global. (ANSA).