Música: San Remo, entre la introspección, la guerra y los males de Italia

Esta edición, la quinta de Conti, destaca además por su multiplicidad de géneros, desde baladas románticas hasta pop urbano, rap, rock, country e indie.

El Festival, en su edición número 76, se celebrará del 24 al 28 de febrero próximo en el Teatro Ariston.

Uno de los temas más impactantes proviene de Ermal Meta, con "Stella Stellina", una conmovedora pieza dedicada a los niños asesinados en Gaza, que destaca por sus sonoridades medio-orientales. En sus letras, refleja la profunda tristeza de una pérdida: "Dalla collina si attende primavera, ma non c'Š quel che c'era".

Ditonellapiaga, regresando a Sanremo, sorprende con su electropop que critica la superficialidad de la moda y las relaciones en un tono agudo.

Por su parte, Serena Brancale rinde homenaje a su madre fallecida en una carta emocional: "Y si te llevara de esas estrellas, para borrar tu adiós de mi piel".

Entre los artistas destacados, Eddie Brock presenta una balada que explora decisiones dolorosas. La sorprendente colaboración entre Marco Masini y Fedez amalgama rap y canto, abordando las críticas hacia su estilo de vida.

Michele Bravi comparte una profunda reflexión sobre la inadecuación con letras que resuenan con sinceridad.

Por su parte, Malika Ayane sumerge al público en una historia de amor y confusión con "Animali Notturni", mientras que el joven artista Sayf debuta con "Tu mi piaci tanto", abordando problemáticas actuales como los desastres naturales y figuras políticas.

J-AX ofrece un desgarrador retrato de la frustración burocrática en Italia con su country agudo, mientras que Nayt denuncia el aislamiento social. En un giro más contemporáneo, Dargen D'Amico reflexiona sobre la inteligencia artificial, contrastando su frialdad con la conexión humana.

El festival vuelve a enlazarse con el romanticismo clásico a través de RAF, quien revive el amor en una balada inspirada en los años 80; a su lado, Patty Pravo destaca la dualidad de la condición humana y Francesco Renga narra su evolución personal.

En un tono esperanzador, Leo Gassmann aspirará a un futuro amoroso, mientras que Levante describe la angustia que acompaña al enamoramiento. Tredici Pietro combina rap y melodía en "Uomo che cade", ofreciendo un comentario social incisivo.

La búsqueda de felicidad de Enrico Nigiotti y el amor evocador de Samurai Jay destacan entre las propuestas. Arisa narra una fábula de vida, y Chiello explora el dolor de amores perdidos.

Entre los nuevos talentos, Tommaso Paradiso exalta el romanticismo, y LuchŠ presenta una reflexión estética sobre el mundo moderno. Sal Da Vinci regresa con un toque neomelódico, mientras que Elettra Lamborghini brinda una celebración festiva del amor.

Finalmente, Maria Antonietta y Colombre traen un mensaje de crítica social con su indie irreverente, recordando que la búsqueda de la felicidad es un derecho fundamental para todos.

