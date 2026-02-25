Música: Shakira, candidata al Salón de la Fama del Rock

La lista de candidatos incluye también a figuras como Mariah Carey, Sade, Billy Idol, New Edition, Wu-Tang Clan, Pink, Melissa Etheridge y Jeff Buckley, en una selección que confirma la tendencia del museo a ampliar su reconocimiento más allá del rock tradicional hacia el conjunto de la música popular global.

Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación.

La elección final será determinada por un panel internacional compuesto por más de un millar de músicos, historiadores y profesionales de la industria, además de un voto público simbólico.

Shakira fue nominada por ser una de las artistas latinas más exitosas de la historia reciente, con fuerte presencia en los mercados anglosajones y europeos y una carrera marcada por éxitos globales y actuaciones en grandes eventos internacionales.

Phil Collins consolidó una carrera solista de alcance mundial tras su etapa como líder de Genesis, con múltiples premios Grammy y ventas superiores a los 100 millones de discos.

Lauryn Hill es considerada una de las artistas más influyentes del hip-hop y el R&B moderno tras el éxito de "The Miseducation of Lauryn Hill", álbum que marcó un hito en la música de fines de los años noventa.

Iron Maiden representa una de las bandas emblemáticas del heavy metal británico, con una trayectoria de más de cuatro décadas y giras internacionales masivas, mientras que INXS fue uno de los grupos dominantes del pop-rock global en los años ochenta y principios de los noventa.

El fallecido Luther Vandross es recordado como una de las grandes voces del soul estadounidense, con una extensa carrera como cantante, compositor y productor.

Fundado en 1983, el Rock & Roll Hall of Fame fue concebido inicialmente como un espacio dedicado a preservar la historia del rock estadounidense, pero en las últimas décadas amplió sus criterios para incluir figuras del hip-hop, pop, soul, música latina y otros géneros, priorizando el impacto cultural, la influencia artística y la relevancia histórica.

La institución organiza cada año una ceremonia de inducción que reúne a artistas, productores y referentes de la industria musical internacional, considerada uno de los eventos más importantes del calendario cultural estadounidense.

Los nombres definitivos de los elegidos para la clase 2026 serán anunciados en los próximos meses, mientras que la ceremonia oficial de inducción se celebrará en Cleveland hacia finales de año. (ANSA)