Música: Shakira se presentará gratis en Copacabana el 2 de mayo

Tras Madonna en 2024 y Lady Gaga el año pasado, el festival vuelve a centrarse en una estrella mundial. El espectáculo está programado para el 2 de mayo.

El anuncio lo realizó el alcalde de Río, Eduardo Paes, quien publicó un video de la cantante en redes sociales confirmando su participación.

El concierto, transmitido por Globo TV, Multishow y la plataforma Globoplay, está patrocinado por la cerveza Corona.

Shakira se encuentra actualmente en la gira latinoamericana "Women Don't Cry World Tour" para lanzar su álbum homónimo.

El año pasado, regresó a Brasil tras ocho años de ausencia para lanzar su nueva gira, con un espectáculo que marcó la primera de 44 fechas mundiales. (ANSA)