Música: Springsteen lanza gira en EEUU y apunta a la defensa del sueño americano

La elección de Minneapolis como punto de partida no es casual. La ciudad del estado de Minnesota ha sido en las últimas semanas escenario de protestas vinculadas a operativos migratorios federales y a la muerte de dos civiles durante intervenciones de agentes de inmigración, episodios que reavivaron el debate nacional sobre las políticas de seguridad y control fronterizo.

Minneapolis ya había ocupado un lugar central en la política estadounidense en los últimos años, tras las masivas protestas por la muerte de George Floyd en 2020, que impulsaron un movimiento nacional contra la violencia policial y consolidaron a la ciudad como símbolo de las tensiones raciales y sociales en Estados Unidos.

En un comunicado oficial difundido al anunciar la gira, Springsteen aseguró que el país atraviesa "un período oscuro, peligroso e inquietante", aunque pidió al público no perder la esperanza. El artista sostuvo que él y su banda tocarán "en defensa y honor de la democracia estadounidense, la libertad, la Constitución y el sueño americano", valores que considera actualmente bajo presión.

El cantante, conocido mundialmente como "The Boss", mantiene desde hace décadas una fuerte presencia en el debate público estadounidense. A lo largo de su carrera ha abordado en sus canciones temas como la desigualdad social, la crisis industrial, las guerras, la inmigración y el impacto económico en la clase trabajadora.

La nueva gira llega tras el lanzamiento del tema "Streets of Minneapolis", publicado recientemente, en el que Springsteen reclama que el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional asuman responsabilidades por la muerte de los dos civiles en la ciudad. La canción se suma a una larga tradición de composiciones de contenido político del músico, que incluye clásicos como "Born in the U.S.A.", "The Rising" y "American Skin (41 Shots)".

El tour marcará además el regreso de la E Street Band a una gran gira nacional después del ciclo de conciertos finalizado en 2024 y de la intensa actividad internacional de los últimos años, con presentaciones multitudinarias en Europa y Norteamérica.

A sus 75 años, Springsteen sigue siendo uno de los artistas con mayor poder de convocatoria en la música estadounidense, con conciertos que habitualmente superan las tres horas de duración y combinan repertorio histórico, material reciente y discursos dirigidos al público.

Según analistas del sector musical, la nueva tournée no solo tendrá impacto cultural sino también económico en las ciudades visitadas, ya que los conciertos del artista suelen generar fuerte demanda hotelera, movimiento turístico y aumento del consumo local.

El anuncio se produce en un clima de elevada polarización política en Estados Unidos, con tensiones en torno a la inmigración, la seguridad federal y el rumbo institucional del país, temas que Springsteen ha señalado repetidamente como centrales en su discurso artístico. (ANSA).