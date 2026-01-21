Música: Taylor Swift, la más joven del Salón de la Fama de cantautores

La superestrella del pop encabeza la Clase 2026, que también incluye a figuras históricas de distintas generaciones como Walter Afanasieff, Terry Britten y Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette y el productor Christopher "Tricky" Stewart.

Para ser elegible, las reglas del Salón de la Fama establecen que la primera composición publicada comercialmente de un autor debe tener al menos 20 años. En el caso de Swift, su canción debut, "Tim McGraw", fue lanzada en junio de 2006, lo que habilitó formalmente su postulación este año.

Como parte del proceso de selección, la cantante presentó una lista de cinco obras representativas de su carrera como compositora: "All Too Well (10 Minute Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" y "The Last Great American Dynasty", temas que recorren distintas etapas de su evolución artística y consolidan su perfil como una de las autoras más influyentes de su generación.

Con esta distinción, Swift se convierte en la persona más joven en ser admitida en la institución fundada en 1969, que rinde homenaje a los creadores de canciones que dejaron una huella duradera en la música popular, e incluye a figuras como Carole King, Elton John, Bruce Springsteen o Paul McCartney.

La ceremonia oficial de incorporación de la Clase 2026 está prevista para el 11 de junio de 2026 en Nueva York.

A lo largo de su carrera, Taylor Swift construyó un perfil singular en la industria por su control creativo y su protagonismo en la autoría de gran parte de su repertorio. Con más de dos décadas de trayectoria desde su debut, múltiples récords de ventas y premios, y un impacto cultural que atraviesa géneros y generaciones, su ingreso al Songwriters Hall of Fame consolida definitivamente su lugar entre los grandes compositores de la música contemporánea.

El Songwriters Hall of Fame fue fundado en 1969 con el objetivo de reconocer a los autores que marcaron de manera duradera la historia de la música popular.

Entre sus miembros figuran también legendarios como Bob Dylan, Carole King, Stevie Wonder, Elton John y Paul Simon, y su ingreso es considerado uno de los máximos honores para los creadores de canciones en la industria.

Swift, que comenzó su carrera en el country adolescente y luego se consolidó como una de las principales figuras del pop global, es reconocida por escribir o coescribir la mayoría de sus temas. A finales de 2024 culminó tras casi dos años, el Eras Tour, la mayor gira global realizada por un artista pop.

Ganadora de múltiples premios Grammy —incluidos cuatro al Álbum del Año—, la artista también fue protagonista en los últimos años de una histórica disputa por los derechos de su catálogo, que la llevó a regrabar sus primeros discos y reforzar su imagen como defensora del control creativo de los músicos.

