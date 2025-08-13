Música: Taylor Swift promete dar detalles de su nuevo álbum

Los Kelce comenzarán su espectáculo a las 19 (hora del este) con la invitada especial Swift, que se espera que divulgue más detalles sobre su duodécimo álbum de estudio, anunciado en las primeras horas del martes.

El lunes puso al fandom de Swiftie en un frenesí, cuando, con minutos de diferencia, tanto "New Heights" como Taylor Nation, una cuenta de redes sociales afiliada al equipo de Swift, parecían insinuar importantes noticias pendientes.

A las 12:12 del martes, "New Heights" publicó un fragmento de Swift mostrando a los hermanos su nuevo álbum, "The Life of a Showgirl".

No se revelaron más detalles sobre el álbum, pero los fans pudieron hacer pedidos anticipados en el sitio web de Swift. Los pedidos anticipados se enviarán antes del 13 de octubre, pero el sitio web dijo que "no es una fecha de lanzamiento" y agregó que la fecha oficial se anunciará más tarde. (ANSA).