Música: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian compromiso

La noticia fue compartida por la estrella del pop en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos del momento, incluyendo una imagen de Kelce arrodillado, con el pie de foto: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

En las imágenes, la pareja irradia felicidad en un hermoso jardín, rodeada de flores. Swift lucía un encantador vestido de verano a rayas, mientras que Kelce optó por una camisa azul oscuro y pantalones cortos blancos.

La publicación también mostró el impresionante anillo de compromiso de Swift, que se destaca por su gran piedra de corte radiante.

Este compromiso llega poco después de que Swift hiciera su debut en el podcast "New Heights", que Kelce coanfitria con su hermano, Jason. Durante el episodio, la cantante anunció su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl", y compartió detalles sobre su relación.

"Es solo un refuerzo de vibraciones en la vida de todos en la que está", comentó sobre Kelce.

La pareja sale desde 2023, y la especulación sobre su romance comenzó en septiembre de ese año, cuando Swift asistió a su primer partido de fútbol de los Kansas City Chiefs, donde fue vista junto a la madre de Kelce, Donna.

Kelce había mencionado en su podcast que intentó conocer a Swift tras uno de sus conciertos, pero no tuvo éxito.

Kelce confirmó su relación en noviembre de 2023 en una entrevista, expresando lo inusual que era para él salir con alguien con la "aura" de Swift.

La cantante reveló más sobre su romance en diciembre de 2023, diciendo que su relación comenzó cuando él la invitó a su podcast. "Así que en realidad tuvimos una cantidad significativa de tiempo que nadie sabía, por lo que estoy agradecida", agregó.

Desde entonces, Swift ha sido una ferviente animadora de Kelce en los juegos de los Chiefs, asistiendo a eventos destacados como el Super Bowl LVIII y el Super Bowl LIX. Su apoyo ha sido constante, incluso uniendo fuerzas en el escenario durante su show en Londres en junio de 2024. ¡Una verdadera historia de amor que sigue capturando la atención del público!

(ANSA).