Música: The Beatles vuelven con una nueva colección de temas

Paul McCartney, de 83 años, uno de los dos miembros supervivientes de la banda junto a Ringo Starr, de 85 años, había insinuado que habría noticias el martes y el sitio web oficial de la banda lo confirmó el jueves.

La serie "Anthology" fue un proyecto multimedia de mediados de los 90 que reunió a McCartney, Starr y George Harrison e incluyó tres álbumes dobles, un documental de televisión y dos nuevas canciones, "Free as a Bird" y "Real Love".

La serie de televisión narraba el ascenso meteórico de la banda desde los clubes de Liverpool, Inglaterra, y Hamburgo, Alemania, hasta la fama mundial, y la amarga separación en 1970.

El material ha sido restaurado por equipos dirigidos por el director de "El Señor de los Anillos" Peter Jackson y se transmitirá en Disney+ a partir del 21 de noviembre. Habrá un nuevo episodio, titulado "Episodio Nueve", que muestra imágenes detrás de escena de la reunión de "Anthology" en 1994-95.

Los tres álbumes de "Anthology" también serán remasterizados y relanzados junto con un nuevo cuarto volumen con pistas no escuchadas de las sesiones de 94-95. (ANSA).