Música: Todo listo para la primera "serata" del Festival de San Remo

Justamente, en ocasión de la apertura de la 76.ª edición del gran evento de la canción italiana, Conti dio hoy una conferencia de prensa junto con Can Yaman.

Para la primera de las cinco noches -durante las cuales se decidirá quién es el ganador o la ganadora del certamen- el cantante Tiziano Ferro será un invitado especial en el Teatro Ariston.

Mientras, en el otro palco previsto para el festival, el Suzuki Stage en Piazza Colombo, la cantante Gaia será la encargada de inaugurar la primera serata.

La joven artista competirá por segunda vez luego de haber participado en el certamen italiano en 2021, con el tema "Chiamo Io Chiami Tu".

Asimismo, en el palco sul mare (Costa Toscana) actuará Max Pezzali, a quien se sumará esta noche Olly, ganador de la pasada edición del Festival con "Balorda nostalgia".

En ocasión de la gala de inauguración del espectáculo, también estará Gianna Pratesi, de 105 años, quien entonará algunas de las canciones que hicieron historia en el Festival, como "24mila baci" de Adriano Celentano.

A su vez, Conti la entrevistará sobre su primer voto en el referéndum institucional de 1946, que dio comienzo a la República italiana.

Con respecto a la participación de Gianna Pratesi, Conti declaró hoy, en una conferencia de prensa que dio junto con Can Yaman, sobre la importancia de "dar testimonio del nacimiento de la República".

"Creo que la mejor respuesta viene de esta señora de 105 años, que debe hacer reflexionar a nuestros jóvenes, dando testimonio de nuestros abuelos, nuestros padres, de quienes lucharon y perdieron la vida, de los partisanos que liberaron Italia de la dictadura fascista y nazifascista, de la República", dijo Conti.

El director artístico se refirió luego a la presunta participación Celentano en el certamen: "Por supuesto que hubo algunos contactos. Celentano siempre es bienvenido. En este caso, estamos hablando del Festival, sino de cualquier proyecto que podamos desarrollar juntos. Estamos encantados. Está claro que la conversación debe basarse en un proyecto, así que, en cuanto se presente un proyecto, evaluaremos juntos si es posible, por supuesto".

Por otra parte, Conti expresó que no se desanimará "si bajan las audiencias".

"El año pasado parecía imposible igualar ciertas cifras, pero una combinación de azar, suerte y habilidad nos permitió superarlas. Ya vieron la serenidad con la que viví el año pasado. No me emociono demasiado si las cosas salen demasiado bien, y no me desanimo si mañana los resultados no son los mismos, también porque, en definitiva, tengo que superarme a mí mismo", manifestó Conti.

En la noche de hoy estaba prevista la actuación de los 30 "Campioni", diez de ellos debutantes.

Según se informó, el orden de actuación está establecido del siguiente modo: 1 - Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

2 - Michele Bravi - "Prima o poi" 3 - Sayf - "Tu mi piaci tanto" 4 - Mara Sattei - "Le cose che non sai di me" 5 - Dargen D'Amico - "Ai Ai" 6 - Arisa - "Magica favola" 7 - LuchŠ - "Labirinto" 8 - Tommaso Paradiso - "I romantici" 9 - Elettra Lamborghini - "Voil…" 10 - Patty Pravo - "Opera" 11 - Samurai Jay - "Ossessione" 12 - Raf - "Ora e per sempre" 13 - J-Ax - "Italia starter pack" 14 - Fulminacci - "Stupida sfortuna" 15 - Levante - "Sei tu" 16 - Fedez y Marco Masini - "Male necessario" 17 - Ermal Meta - "Stella stellina" 18 - Serena Brancale - "Qui con me" 19 - Nayt - "Prima che" 20 - Malika Ayane - "Animali notturni" 21 - Eddie Brock - "Avvoltoi" 22 - Sal da Vinci - "Per sempre s" 23 - Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare" 24 - Tredici Pietro - "Uomo che cade" 25 - Bambole di Pezza - "Resta con me" 26 - Chiello - "Ti penso sempre" 27 - Maria Antonietta y Colombre - "La felicità e basta" 28 - Leo Gassmann - "Naturale" 29 - Francesco Renga - "Il meglio di me" 30 - LDA y Aka 7even - "Poesie clandestine". (ANSA).