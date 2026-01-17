Música: "Todos cantan Sanremo", Carlo Conti en la Plaza de España para el anuncio

La escena corresponde a la grabación del spot "Tutti cantano Sanremo", la campaña de la RAI dedicada a la 76¦ edición del Festival de Sanremo, que se celebrará desde el 24 hasta el 28 de febrero próximos.

La iniciativa fue bien recibida por los romanos, que no dudaron en sumarse al canto colectivo.

Conti alternó selfies y bromas con los transeúntes, dirigió a la orquesta y hasta se sentó a la batería bajo la mirada atenta de los músicos. También repartió consejos a los más chicos para interpretar "Con te partir•", la canción elegida para el spot. Entre los presentes estuvo la consejera de la RAI Simona Agnes, quien distribuyó hojas con la letra del tema de Bocelli, además de otros clásicos como "Nel blu dipinto di blu" y "Volevo essere un duro".

Ante la insistencia de algunos cronistas en busca de anticipos sobre el festival, Conti fue tajante: "nada de anuncios hoy. Estamos aquí para grabar el spot en el corazón de Roma. Hoy estamos aquí para cantar".

Y, con humor, bromeó sobre la dificultad de entonar "Con te partir•": "Veremos; en todo caso optaremos por Roma non fa la stupida stasera".

En el evento también participó Williams Di Liberatore, director de Entretenimiento Prime Time de la RAI, quien desmintió las versiones sobre un supuesto comisariamiento o un posible acompañamiento en la organización del festival por parte del director de Coordinación de Géneros, Stefano Coletta.

"Desde el punto de vista de la empresa, es pura fantasía", afirmó. "Conocemos bien los roles dentro de la RAI y colaboramos respetando competencias. La historia demuestra que el Festival de Sanremo es responsabilidad del área de Entretenimiento Prime Time".

Consultado sobre una eventual competencia televisiva con La Ruota della Fortuna, Di Liberatore se mostró confiado: "No creo que ocurra. Sanremo, aunque lo organiza la RAI, es el festival de los italianos, forma parte de nuestro patrimonio cultural.

Quien no protege el festival, no protege nuestra historia".

En cuanto a los índices de audiencia, señaló que Conti "se medirá consigo mismo y con los récords del año pasado", aunque reconoció algunas incógnitas.

"Es un festival un poco distinto: llega después de los Juegos Olímpicos y a fines de febrero, lo que puede modificar la audiencia. Es algo que estamos evaluando", explicó, sin dramatizar. "Hablamos de cifras muy altas. Además, existe un dato percibido: durante Sanremo todos somos un poco directores artísticos. Creo que Carlo está haciendo un gran trabajo, con un festival equilibrado pero rico, centrado en el regreso de las buenas canciones". (ANSA).