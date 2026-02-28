Música: Un polémico beso entre las cantantes Levante y Gaia

Luego del beso, los presentadores, Carlo Conti y Laura Pausini, regresaron al escenario.

Al respecto, Pausini sonrió y dijo: "Hay amor".

"¨l llama o tú llamas?", le preguntó, por su parte, Conti, haciendo referencia a la letra de la canción de Gaia con la que compitió en el Festival del año pasado.

"Esta vez, él llama¯, respondió la cantante con ironía.

Por su parte, el director del festival, Maurizio Pagnussat, aseguró a ANSA que "no hubo censura del beso entre Levante y Gaia" durante la velada de duetos en San Remo.

Pagnussat respondió así a las acusaciones de algunos usuarios de redes sociales que criticaron la decisión de ampliar el plano durante el momento del beso.

"Me habría gustado filmarlo si lo hubieran hecho un momento antes", explicó, "pero hay un ritual para el cambio de escenario", explicó. (ANSA).