Música: Un rap con apoyo de inteligencia artificial

La letra original es suya, la voz se sampleó de la suya, pero el resultado final (audio y video) es fruto de un largo proceso creativo digital, desarrollado junto con Federica Nardi, una joven experta en IA de la región de Marche.

"Tenía una idea para una canción de rap en mente relacionada con mi experiencia con los pañales", declaró Fo a ANSA, "y la grabé cantándola mal. Luego, con IA, generamos docenas de variaciones y las unimos en una sola canción. No hay ni un segundo de mi voz original, pero la base está ahí".

El resultado es una obra pop que fusiona géneros e idiomas, y pronto estará disponible en las principales plataformas digitales. El vídeo, también creado íntegramente con inteligencia artificial, presenta a docenas de niños virtuales.

"Fue la parte más compleja", explica Fo, "porque el software tiene límites adecuados para proteger a los menores. Federica Nardi hizo un trabajo extraordinario, encontrando la manera correcta de lograr el resultado sin riesgos éticos".

Pero, ¿qué habría dicho Dario Fo de todo esto? "Me ha sorprendido muchas veces en su vida con su mentalidad abierta", responde su hijo, "y se entusiasmó de inmediato con internet.

Junto con él y Franca Rame", recuerda Jacopo, "creamos 'Cacao', uno de los primeros boletines virales en Italia, con 85.000 suscriptores en 2001. Habría adoptado la IA como una nueva forma de experimentación, que incluye lo escénico, lo teatral y lo narrativo".

Jacopo Fo, quien reside en Umbría, en la provincia de Perugia, desde hace unos 50 años, rechaza la idea de que la tecnología anule el papel del autor. "La IA es una herramienta", afirma. "Hay que aportarle verdadera inteligencia", añade.

"Quienes critican sin previo aviso suelen hacerlo por miedo, pero hoy cualquiera que tenga algo que decir puede decirlo, incluso sin recursos. Se acabaron las excusas". La canción también contiene un mensaje social: describe irónicamente el cambio cultural en curso, el de un padre que cuida a sus hijos recién nacidos.

"Es una auténtica revolución", enfatiza, "y hacía falta una canción para contarla". Y aunque enfatiza que "Pip, Pup—, Pap…" es ante todo un juego musical, Fo no oculta su ambición: "Creo que todo lo que haga tendrá éxito. Y luego sueño con el Premio Nobel. Como papá. Aunque me gustaría ganarlo por física nuclear más que por música...", dice sonriendo.

Y continuando con sus elogios a la IA, recuerda: "Empecé con un mimeógrafo; hoy podemos generar una ballena voladora que canta en la Autostrada del Sole". "Lo hago porque lo disfruto.

Si no te gusta, no lo hagas. Pero al menos intenta entender qué hay detrás; es una oportunidad que no se repetirá", concluye Fo.

