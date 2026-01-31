Música: Vigilia de los Grammy con Lady Gaga y Justin Bieber en el escenario

Al igual que los Oscar, lentamente pero de forma constante, los premios de la música se están diversificando gracias a un electorado más joven y menos blanco: el año pasado ingresaron 3.800 nuevos miembros, de los cuales el 58% son artistas afroamericanos y el 35% mujeres.

Entre los más nominados vuelve a liderar Kendrick Lamar (figura dominante de 2025 y ahora con nueve nominaciones con Gmx), delante de Gaga (siete nominaciones, con fuerte llegada a un público más tradicional), mientras Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el debutante Leon Thomas los siguen con seis nominaciones cada uno.

En la categoría de mejor artista nuevo, además de Thomas, compiten el girl group KATSEYE, la cantante soul-pop Olivia Dean, la banda indie-pop The Marías, la británica Lola Young, el rockero Sombr, y dos estrellas nacidas en TikTok: Alex Warren y Addison Rae.

Curiosidad: una estatuilla podría ir al Dalai Lama en la categoría audiolibros, mientras que por primera vez desde 1974 se entregará un premio a la mejor portada.

Históricamente subestimado en los Grammy —con la única excepción de la boy band BTS— el K-Pop gana terreno gracias a "Golden", de la banda sonora del film animado de Netflix Pop Demon Hunters, con tres nominaciones, entre ellas grabación del año. En la categoría Best Compilation Soundtrack for Visual Media, el grupo ficticio Huntr/X competirá con Timothée Chalamet, candidato por el biopic sobre Bob Dylan A Complete Unknown.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, está nominado en todas las categorías principales gracias al álbum íntegramente en español Debí Tirar Más Fotos, que mezcla estilos tradicionales puertorriqueños como la plena con reggaetón y trap.

Ganadora del Oscar y de 14 premios Grammy, Lady Gaga está nominada, entre otras categorías, a grabación del año (Abracadabra), álbum del año (Mayhem), canción del año (Abracadabra), mejor interpretación pop solista (Disease) y mejor álbum vocal pop tradicional (Harlequin).

La pop star llega desde Tokio, donde interrumpió un concierto para criticar duramente las políticas migratorias estadounidenses: ¨hará lo mismo el domingo?

Los Grammy se transmiten en un país profundamente en crisis.

"La música tiene el poder de unir, será una medicina", afirmó el presidente de la Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Bieber volverá al escenario por primera vez en cuatro años, después de suspender una gira tras contraer una enfermedad viral que le provocó parálisis parcial del rostro. El domingo está nominado a álbum del año y mejor álbum pop (Swag), mejor performance R&B (Yukon) y mejor solista (Daisies).

Entre las otras estrellas anunciadas para actuar figuran Addison Rae, Alex Warren, Clipse, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, la estrella del K-Pop Rosé, Sabrina Carpenter, Sombr y The Marías. Como presentadores estarán Doechii y Harry Styles, quien acaba de lanzar el single "Aperture", adelanto de su nuevo álbum Kiss All The Time, previsto para marzo. (ANSA).