Música: Vuelve al Festival de Cartagena de música clásica

La mayor cita de la música culta del país, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se toma de nuevo los teatros y las calles de la ciudad antigua de Cartagena de Indias, a orillas del Mar Caribe, con una nómina de artistas de varios lugares del mundo, con Italia como el eje central de la puesta en escena.

Al evento están invitados la soprano italiana Mariam Battistelli, el barítono Lucio Gallo, los pianistas italianos Andrea Lucchesini y Gabriele Strata, así como el Cuarteto Cuerdas Indaco, el director Stefano Seghedoni y el musicólogo Giovanni Bietti.

El Festival, que irá del 4 al 12 de enero, propone en su programación la "exploración de dos corrientes de pensamiento musical", por un lado la "universalista" que simboliza el "Alma", y otra nacionalista, cuya metáfora es el "Cuerpo".

El evento recorrerá, entre otras, la música del barroco, con piezas de Johann Sebastian Bach, y luego se trasladará a los cánones de la música clásica como obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert.

Otra parte estará dedicada a los compositores de escuelas nacionalistas europeas como Edvard Grieg, Piotr Ilich Tchaikovsky, Bedřich Smetana e Isaac Albéniz, a los que se sumarán las composiciones de maestros latinoamericanos como Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Ernesto Lecuona, Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo, entre otros.

"El XX Cartagena Festival de Música también reservará un espacio para la ópera italiana, que ha sido protagonista en ediciones recientes, con un concierto en el que se interpretarán composiciones de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi y fragmentos de Don Giovanni, una de las óperas italianas que Mozart creó junto al libretista Lorenzo da Ponte", destacó el Festival.

El Cartagena Festival de Música no solo ha sido un espacio para la música clásica, también se ha convertido en la puerta de entrada a la formación de jóvenes colombianos en la luthería, bajo la guía de expertos de la Escuela de Cremona.

Además, el Festival ha establecido alianzas internacionales con instituciones como el Festival de Spoleto, el Teatro Comunale de Bologna y la Philharmonia Orchestra de Londres, entre otras. (ANSA).