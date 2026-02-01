Musk afirma que medidas para impedir que Rusia utilice Starlink parecen haber funcionado

1 feb (Reuters) - Elon Musk afirmó el domingo que las medidas adoptadas por SpaceX para impedir el uso "no autorizado" de Starlink por parte de Rusia parecen haber surtido efecto.

"Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si es necesario hacer algo más", dijo Musk, director ejecutivo de SpaceX, en X.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, declaró el jueves que Ucrania está colaborando con SpaceX para impedir que Moscú utilice el sistema de Internet de Starlink para guiar drones, después de que Kiev afirmara haberlo detectado en drones de largo alcance utilizados en ataques rusos.

A pesar de las diferencias de Musk con los funcionarios ucranianos sobre sus opiniones acerca de la guerra con Rusia, el ejército de Kiev sigue dependiendo de decenas de miles de Starlinks para las comunicaciones en el campo de batalla y para pilotar algunas misiones con drones. (Reporte de Akanksha Khushi y Preetika Parashuraman en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)