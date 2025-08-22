Musk buscó la ayuda de Zuckerberg para la oferta de OpenAI, según un documento judicial

22 ago (Reuters) -

Elon Musk intentó reclutar a su rival Mark Zuckerberg para la oferta de US$97.400 millones que su consorcio hizo por OpenAI a principios de este año, pero el consejero delegado de Meta Platforms

no subió a bordo, dijo OpenAI en un archivo judicial el jueves.

OpenAI, el propietario de ChatGPT, dijo que Musk se había comunicado con Zuckerberg sobre posibles acuerdos de financiación o inversiones en relación con su oferta de OpenAI, según el documento registrado.

OpenAI dijo que Musk había revelado sus comunicaciones con Zuckerberg sobre la empresa durante los interrogatorios bajo juramento.

Musk, cuyo xAI compite con OpenAI, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. xAI no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario comercial habitual.

OpenAI solicitó a un juez federal que ordene a Meta producir documentos y comunicaciones relacionados con cualquier oferta por OpenAI y aquellos "relativos a cualquier reestructuración o recapitalización real o potencial de OpenAI".

"Las comunicaciones de Meta con otros licitadores, o las comunicaciones internas, incluidas las que reflejen discusiones con Musk u otros licitadores, también arrojarían luz sobre las motivaciones de la oferta", dijo OpenAI, calificando a Musk y Meta como dos de sus competidores más significativos.

Meta, en el mismo archivo judicial, dijo que OpenAI debería buscar cualquier documento relevante directamente de Musk y su empresa emergente de inteligencia artificial (IA), y pidió al juez que denegara la moción de OpenAI.

"Las propias comunicaciones de Meta relativas a la reestructuración o recapitalización de OpenAI (incluso en sentido estricto) no son relevantes para esta acción", añadió Meta en el documento.

A principios de agosto, la juez de distrito de EEUU Yvonne González Rogers dictaminó que Musk debe hacer frente a las alegaciones de OpenAI de que el multimillonario, a través de declaraciones de prensa, publicaciones en redes sociales, demandas y "una oferta falsa por los activos de OpenAI", intentó perjudicar a la empresa emergente de IA.

Musk, jefe de Tesla, demandó a OpenAI y a su consejero delegado, Sam Altman, el año pasado por la transición de la empresa a un modelo con ánimo de lucro, tras lo cual OpenAI contrademandó a Musk en abril de este año.

El juicio con jurado está previsto para 2026. (Información de Harshita Meenaktshi y Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Mark Potter; editado en español por Irene Martínez)