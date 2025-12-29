Musk considera a Vance un candidato válido para 2028

Lo informó The Washington Post, citando fuentes que afirman que el vicepresidente jugó un papel clave en la frágil tregua entre Donald Trump y el multimillonario tras su enfrentamiento y la renuncia de Musk, que se desempeñó como Consejero Superior del presidente, entre enero y mayo de 2025.

Vance y el jefe de Tesla mantienen un contacto regular y comparten muchas cosas, incluyendo su pasión por la provocación.

Para Vance, la alianza con Musk es crucial para su posible candidatura: con sus recursos financieros, el multimillonario ya demostró su capacidad para influir en el voto.

Sin embargo, la alianza también conlleva riesgos para Vance, dadas las críticas que recibió de Musk y su afán de protagonismo. (ANSA).