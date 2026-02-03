Musk consolida sus ambiciones espaciales y de IA con una adquisición récord de xAI

Por Echo Wang y Joey Roulette

3 feb (Reuters) -

Elon Musk anunció el lunes que SpaceX ha adquirido su empresa emergente de inteligencia artificial xAI en una operación récord que unifica las ambiciones espaciales ⁠y de IA de Musk al combinar la ⁠empresa de cohetes y satélites con el fabricante del chatbot Grok.

La operación, Reuters la semana pasada, representa una de las alianzas más ambiciosas del sector tecnológico hasta la fecha al combinar un contratista espacial y de defensa con un desarrollador de ⁠IA en rápido ‌crecimiento cuyos costes ​dependen en gran medida de los chips, los centros de datos y la energía.

También podría reforzar las ambiciones de SpaceX en ​materia de centros de datos, ya que Musk compite con rivales como Google, de Alphabet, Meta, Anthropic, respaldada por Amazon, y OpenAI en el ‌sector de la IA.

La transacción valora SpaceX en 1 billón de dólares y ‌xAI en 250.000 millones, según una persona conocedora del asunto.

Los ​inversores de xAI recibirán 0,1433 acciones de SpaceX por cada acción de xAI como parte de la adquisición, según esta fuente. Algunos ejecutivos de xAI también pueden optar por dinero en efectivo en lugar de acciones de SpaceX a 75,46 dólares por acción, según la fuente.

"Esto marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: ¡escalar para crear un sol sintiente que comprenda el universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas!", dijo Musk.

La compra de xAI establece un nuevo récord para la mayor operación de fusión y adquisición del mundo, una distinción mantenida durante más de 25 años por Vodafone , que ⁠compró la alemana Mannesmann en una adquisición hostil valorada en 203.000 millones de dólares en el 2000, según datos recopilados por LSEG.

Se espera que la empresa combinada de SpaceX ​y xAI fije el precio de las acciones en unos 527 dólares cada una, según otra persona familiarizada con el asunto. SpaceX ya era la empresa privada más valiosa del mundo, con la valoración más reciente en 800.000 millones de dólares mediante una reciente venta de acciones por parte de personas con información privilegiada. XAI fue valorada por última vez en 230.000 millones de dólares en noviembre, según el Wall Street Journal.

La fusión se produce cuando la empresa espacial planea una oferta pública de venta este año que podría valorarla en más de 1,5 billones de dólares, según dos personas familiarizadas ⁠con el asunto.

SpaceX, xAI y Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo consolida aún más el extenso imperio empresarial y la fortuna de ​Musk en un ecosistema más estrecho y que se refuerza mutuamente, lo que algunos inversores y analistas denominan informalmente la "Muskonomía", que ya incluye a Tesla , al fabricante de chips cerebrales Neuralink y la empresa de túneles The Boring Company.

El hombre más rico del mundo tiene un historial de fusionar sus empresas. Musk incorporó la red social X ‍a xAI mediante un canje de acciones el año pasado, lo que dio a la "startup" de IA acceso a los datos y la distribución de la plataforma. En 2016, utilizó las acciones de Tesla para comprar su empresa de energía solar SolarCity.

La transacción podría atraer el escrutinio de los reguladores y los inversores en lo que respecta a la gobernanza, la valoración y los conflictos de intereses, dada la superposición de las funciones de liderazgo de Musk en múltiples empresas, así como el posible movimiento de ​ingenieros, tecnología patentada y contratos entre entidades.

SpaceX también tiene contratos federales por valor de miles de millones de dólares con la NASA, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, que tienen cierta autoridad para revisar las operaciones de fusión y adquisición en materia de seguridad nacional y otros riesgos. (Información de Echo Wang en Nueva York, Joey Roulette en Washington y ‍Juby Babu en Ciudad de México; edición de Alan Barona, Dawn Kopecki y Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)