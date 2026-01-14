Musk dice que desconocía que Grok generara imágenes explícitas de menores

14 ene (Reuters) - Elon Musk dijo el miércoles que no tenía conocimiento de ninguna "imagen de menores desnudos" generada por el chatbot Grok de xAI, mientras se intensifica el escrutinio de la herramienta de IA en todo el mundo.

"No tengo conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente cero", dijo Musk en un post de X.

El comentario de Musk se produce en un momento en que xAI y X se enfrentan a una serie de reclamos, que incluye peticiones de legisladores y grupos de defensa para que Apple y Google retiren Grok de las tiendas de aplicaciones, investigaciones gubernamentales y prohibiciones o acciones legales en países como Malasia e Indonesia.

Musk reiteró que Grok está programado para rechazar solicitudes ilegales y debe cumplir las leyes de cualquier país o estado. "Obviamente, Grok no genera imágenes de forma espontánea, sólo lo hace según las peticiones de los usuarios", destacó.

Musk ya había dicho en X que cualquiera que utilizara Grok para crear contenido ilegal sufriría las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal.

Tres senadores demócratas pidieron la semana pasada a Apple y a Google, de Alphabet, que retiraran X y su chatbot de inteligencia artificial Grok de sus tiendas de aplicaciones, citando la difusión de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores en la plataforma.

Una coalición de grupos de mujeres, organismos de control tecnológico y activistas pidieron a los gigantes tecnológicos una medida similar.

La semana pasada, X restringió la capacidad de Grok de generar o editar imágenes públicamente para muchos usuarios, aunque expertos del sector y organismos de control han afirmado que Grok seguía siendo capaz de producir imágenes sexualmente explícitas, y que las restricciones, como el bloqueo de pago de determinadas funciones, pueden no bloquear completamente el acceso a herramientas de imagen de IA más profundas.

En el Reino Unido, la ley va a cambiar esta semana para penalizar la creación de este tipo de imágenes, y el primer ministro Keir Starmer dijo el miércoles que X está trabajando para cumplir las nuevas normas.

Países como Malasia e Indonesia ya han bloqueado el acceso a Grok y han emprendido acciones legales contra X y la unidad de IA de Musk, xAI, alegando fallos en la prevención de contenidos nocivos y la protección de los usuarios. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)