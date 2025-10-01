Musk, el primero en alcanzar los US$500.000 millones de patrimonio: Forbes

1 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se convirtió el miércoles en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio neto de casi US$500.000 millones, gracias al repunte de las acciones de la empresa de vehículos eléctricos y de las valoraciones de otras de sus empresas.

El patrimonio neto de Musk ascendía a US$499.500 millones a las 1955 GMT, según el índice de multimillonarios de Forbes.

Las acciones de Tesla han impulsado el aumento del patrimonio neto de Musk, con un alza de más de 14% en lo que va de año. El miércoles escalaron casi 4%, lo que añadió más de US$7000 millones a su patrimonio neto.

El directorio de Tesla propuso el mes pasado un plan de compensación de US$1 billón para Musk, lo que subraya el control que tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, y la compañía de cohetes SpaceX también han aumentado sus valoraciones este año.

El fundador de Oracle, Larry Ellison, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista de Forbes, con un patrimonio neto de unos US$351.500 millones el miércoles. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; editado en español por Manuel Farías)