Musk llama "tirano" y "traidor" a Pedro Sánchez por medidas sobre redes sociales

Elon Musk, propietario de Tesla y de X, acusó este martes al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de ser un "tirano y un traidor" después del anuncio de medidas sobre las plataformas digitales.

"Sucio Sanchez es un tirano y traidor al pueblo de España", escribió Musk en X, seguido de un emoji de caca.

El multimillonario estadounidense hizo ese comentario después de que Sánchez dijera que quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en Dubái.

El dirigente de izquierdas anunció además que cambiarán las leyes para que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".

"Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio", sentenció.

El presidente del Gobierno español no cuenta con mayoría parlamentaria y en los últimos tiempos tiene problemas para reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes.