Musk ordenó el cierre del servicio de Starlink cuando Ucrania recuperaba territorio: fuentes

Por Joey Roulette, Cassell Bryan-Low y Tom Balmforth

KIEV, 25 jul (Reuters) -

Durante una ofensiva crucial de Ucrania para recuperar territorio de Rusia a finales de septiembre de 2022, Elon Musk dio una orden que interrumpió la contraofensiva y mermó la confianza de Kiev en Starlink, el servicio de Internet por satélite que el multimillonario proporcionó al principio de la guerra para ayudar a los militares ucranianos a mantener la conectividad en el campo de batalla.

Según tres personas familiarizadas con el comando, Musk dijo a un ingeniero senior en las oficinas de California de SpaceX, la empresa de Musk que controla Starlink, que cortara la cobertura en áreas que incluían Jersón, una región estratégica al norte del mar Negro que Ucrania estaba tratando de recuperar.

"Tenemos que hacer esto", dijo Michael Nicolls, el ingeniero de Starlink, a sus colegas al recibir la orden, dijo una de las personas. El personal acató la orden, dijeron las tres personas a Reuters, y desactivó al menos un centenar de terminales Starlink, cuyas celdas en forma de hexágono se oscurecieron en un mapa interno de la cobertura de la compañía.

La medida también afectó a otras zonas tomadas por Rusia, incluida parte de la provincia de Donetsk, más al este.

Tras la orden de Musk, las tropas ucranianas se encontraron de repente con un apagón de las comunicaciones, según un oficial militar ucraniano, un asesor de las fuerzas armadas y otras dos personas que experimentaron el fallo de Starlink cerca de las líneas del frente.

Los soldados entraron en pánico, los drones que vigilaban a las fuerzas rusas se quedaron a oscuras y las unidades de artillería de largo alcance, que dependían de Starlink para apuntar sus disparos, tuvieron dificultades para dar en el blanco.

Como resultado, según el oficial militar ucraniano y el asesor militar, las tropas no lograron rodear una posición rusa en la ciudad de Beryslav, al este de Jersón, centro administrativo de la región del mismo nombre. "El cerco se estancó por completo", dijo el militar en una entrevista. "Fracasó".

Al final, la contraofensiva ucraniana logró recuperar Beryslav, la ciudad de Jersón y algunos territorios más que Rusia había ocupado. Pero la orden de Musk, de la que no se había informado antes, es el primer caso conocido en el que el multimillonario cierra activamente la cobertura de Starlink sobre un campo de batalla durante el conflicto. La decisión conmocionó a algunos empleados de Starlink y reconfiguró de hecho la primera línea de combate, permitiendo a Musk tomar "el resultado de una guerra en sus propias manos", dijo otra de las tres personas. El relato del mando contrarresta la narrativa de Musk sobre cómo ha gestionado el servicio Starlink en Ucrania durante la guerra. Tan recientemente como en marzo, en una publicación en X, Musk escribió: "Nunca haríamos tal cosa". Musk y Nicolls no respondieron a las peticiones de Reuters para hacer comentarios. Un portavoz de SpaceX dijo por correo electrónico que la información de la agencia de noticias es "inexacta" y refirió a los periodistas a una publicación X a principios de este año en el que la compañía dijo: "Starlink está plenamente comprometida a proporcionar servicio a Ucrania". El portavoz no especificó ninguna inexactitud en este informe ni respondió a una larga lista de preguntas sobre el incidente, el papel de Starlink en la guerra de Ucrania u otros detalles sobre su negocio. La oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el Ministerio de Defensa del país no respondieron a las peticiones de comentarios. Starlink sigue prestando servicio a Ucrania, y el ejército ucraniano depende de ella para cierta conectividad. Zelenski ya expresó públicamente este año su gratitud a Musk por Starlink. No está claro qué motivó la orden de Musk, cuándo la dio exactamente ni cuánto duró el corte. Las tres personas familiarizadas con la orden dijeron que creían que se derivaba de las preocupaciones que Musk expresó más tarde de que los avances ucranianos podrían provocar represalias nucleares por parte de Rusia. Una de las personas dijo que el apagón se produjo el 30 de septiembre de 2022. Los otros dos dijeron que fue alrededor de esa fecha, pero no recordaban con exactitud. Algunos altos funcionarios de Estados Unidos compartían la preocupación de Musk de que Rusia cumpliera sus amenazas de escalada, dijo a Reuters un antiguo empleado de la Casa Blanca. (Información de Joey Roulette en Washington, Cassell Bryan-Low en Londres y Tom Balmforth en Kiev. Información adicional de Andrea Shalal en Washington, Giselda Vagnoni y Angelo Amante en Roma, Barbara Erling en Varsovia y Aislinn Laing en Madrid. Edición en español de Javier López de Lérida)