Musk participará de manera virtual en la cumbre del g20: cnbc indonesia

NUSA DUA, Indonesia, 12 nov (Reuters) - Elon Musk se unirá a la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, de forma virtual en lugar de presencial, dijo un funcionario de la Cámara de Comercio de Indonesia a CNBC Indonesia el sábado.

"No puede asistir porque (...) hay incidentes en Estados Unidos y debe estar presente allí", dijo Arsjad Rasyid, jefe de la cámara, añadiendo que el presidente ejecutivo de Twitter Inc. y Tesla Inc. se unirá virtualmente.

Los organizadores del evento y los funcionarios del gobierno indonesio no respondieron de inmediato a una solicitud de confirmación de Reuters.

Musk tiene previsto hablar en un evento empresarial relacionado con la cumbre del Grupo de las 20 principales economías mundiales.

Líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, asistirán en persona, mientras que se espera que el ruso Vladimir Putin asista de forma virtual.

Tras adquirir recientemente la plataforma de medios sociales Twitter, Musk se ha visto envuelto en una serie de cambios de estrategia y política que han puesto en duda el futuro de la empresa. (Reporte de Stanley Widianto y Bernadette Christina Munthe; escrito por Kanupriya Kapoor; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters