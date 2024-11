Musk propone que Trump permita opinar al público sobre quién debe dirigir el Tesoro

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Mientras el presidente electo Donald Trump realiza una serie de elecciones para completar el gabinete de su próximo gobierno, el cabildeo por los puestos clave ha sido feroz a puerta cerrada —y a veces públicamente.

Ahora, el multimillonario y principal aliado de Trump, Elon Musk, pide más participación pública directa en el proceso de toma de decisiones, al menos para un puesto importante —el jefe del Departamento del Tesoro.

Musk, a quien Trump ya ha nombrado para copresidir una comisión encargada de aumentar la eficiencia del gasto gubernamental, publicó el sábado en la red social X, de su propiedad: “Sería interesante escuchar más opiniones sobre esto para que @realDonaldTrump considere las sugerencias”.

Musk usó luego el resto de su publicación para convertirse en el primer participante en la encuesta pública que propone. Apoyó a Howard Lutnick, CEO de la empresa de servicios financieros Cantor Fitzgerald y copresidente del equipo de transición de Trump antes de su toma de posesión el 20 de enero, por encima del gestor de fondos de cobertura Scott Bessent.

Musk dijo en su publicación que “Bessent es una elección convencional, mientras que @howardlutnick realmente promulgará cambios”.

“Las formas convencionales están llevando a Estados Unidos a la quiebra, así que necesitamos un cambio”, dijo.

Lutnick y Bessent han sido mencionados como posibles candidatos para liderar el Tesoro en el segundo mandato de Trump.

El presidente electo ya ha anunciado muchos nombramientos en los últimos días, entre ellos, su elección para secretario de Estado, el senador de Florida Marco Rubio, y para secretario de Justicia, el exrepresentante de Florida Matt Gaetz. Pero aún tiene otros puestos importantes por llenar, como los directores de los departamentos de Educación y Trabajo —así como del Tesoro— y muchos posibles líderes compiten para mejorar su posición ante Trump.

Bessent es considerado la elección más convencional y amigable con las empresas. Es escéptico respecto a las criptomonedas, mientras que Lutnick ha sugerido que las personas podrían usarlas para pagar sus impuestos.

Musk hizo su publicación mientras el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se encontraba en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, este fin de semana, y se esperaba que se reuniera el sábado más tarde con el presidente electo. Después de eso, Trump tiene previsto asistir la noche del sábado a la pelea por el campeonato de peso pesado de la UFC de entre Stipe Miocic y Jon Jones en el Madison Square Garden de Nueva York.

Excepto por un viaje de un día a Washington esta semana para reunirse durante casi dos horas con el presidente Joe Biden, y hablar ante los republicanos de la Cámara, desde su victoria electoral, Trump ha pasado su tiempo en Mar-a-Lago, donde se han realizado galas y eventos conservadores durante toda la semana.

Un regreso al Madison Square Garden significa revisitar el lugar donde un comediante causó un alboroto en un mitin de Trump el mes pasado, al comparar a Puerto Rico con una “isla flotante de basura”. Sin embargo, Trump sigue disfrutando de las visitas a Nueva York, donde vivió durante décadas.

También ha mantenido una estrecha relación con el presidente del Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés), Dana White, durante más de dos décadas.

White organizó un combate de la UFC en 2001 en el Trump Taj Mahal, un antiguo casino-hotel en Atlantic City, Nueva Jersey, y desde entonces, el presidente electo ha asistido frecuentemente a encuentros de esa organización, incluso durante su campaña de 2024. Trump ha aparecido recientemente en peleas rodeado de un séquito de famosos, entre ellos, White, el músico Kid Rock y el expresentador del Fox News Channel, Tucker Carlson.

En 2018, durante el primer mandato de Trump, él y White protagonizaron un video de la UFC donde el entonces presidente fue apodado el “Combatiente en jefe”.

Durante la última década, mientras Trump afianzaba su control sobre el Partido Republicano a escala nacional, el perfil político personal de White crecía exponencialmente. White habló en las convenciones republicanas de 2016 y 2020, y cuando el partido se reunió en Milwaukee en julio. También se dirigió a la multitud en la fiesta de la victoria de Trump en Florida en las primeras horas de la mañana después de la elección.

“Esto es lo que sucede cuando la máquina viene por ti”, dijo White entonces. “Lo que has visto en los últimos años, así es como se ve: no pudieron detenerlo. Sigue avanzando. No se rinde”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

