DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las autoridades vieron la luna creciente el domingo por la noche en Arabia Saudí, hogar de los lugares más sagrados del Islam, marcando el inicio del sagrado mes de ayuno del Ramadán para muchos de los 1.800 millones de musulmanes del mundo.

El mes sagrado, en que quienes lo observan se abstienen de comida y agua desde el amanecer hasta el atardecer, marca un período de reflexión religiosa, reuniones familiares y donaciones en todo el mundo musulmán. Ver la luna el domingo por la noche significa que el lunes es el primer día de ayuno.

La televisión estatal saudí reportó que las autoridades vieron la luna creciente. Poco después, las naciones árabes del Golfo atendieron el anuncio para confirmar que ellas también comenzarán el ayuno el lunes. Los dirigentes compartieron además mensajes de felicitación por el inicio del mes.

Sin embargo, hay algunos países de Asia-Pacífico como Australia, Brunei, Indonesia, Malasia y Singapur, que comenzarán el Ramadán el martes después de no poder ver la luna creciente. Omán, en el extremo oriental de la Península Arábiga, anunció de manera similar que el Ramadán iniciará el martes.

El Ramadán de este año llega en un momento en que Oriente Medio sigue exacerbado por la actual guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Esto ha generado temores de que el conflicto pueda provocar disturbios mucho más allá de las fronteras actuales de la guerra. Por otro lado, la inflación y los precios elevados de los alimentos en todo el mundo desde la pandemia de COVID-19 siguen apretando.

En Arabia Saudí, el reino había estado instando a la población a observar los cielos desde el domingo por la noche en preparación para el avistamiento de la luna creciente. El Ramadán se basa en un calendario lunar y las metodologías de avistamiento de la Luna suelen variar entre países, lo que significa que algunas naciones declaran el inicio del mes antes o después.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.