Mutualidad amplía su equipo directivo para implementar su nuevo plan estratégico

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) - Mutualidad ha ampliado su equipo directivo con el nombramiento de dos nuevas responsables, Rocío Castedo y Silvia Rubio, para implementar e impulsar su nuevo plan estratégico, según ha informado en un comunicado. Por un lado, Castedo se hará cargo de la dirección de la recién creada oficina de transformación de Mutualidad, diseñada para desempeñar las funciones de supervisión estratégica y de planificación, gestión y seguimiento del Plan Estratégico 2025-2028. Con cerca de 20 años de experiencia en consultoría estratégica y transformación empresarial, Castedo ha desarrollado su trayectoria en firmas internacionales como Kearney y Arthur D. Little, donde lideró proyectos de estrategia, innovación tecnológica, rediseño organizativo y eficiencia operativa en los sectores financiero y asegurador. Es Ingeniera en Organización Industrial, y posee una titulación MBA por IE Business School. Por su parte, Silvia Rubio será la nueva directora del área corporativa y legal de Grupo Mutualidad con el objetivo de fortalecer la gobernanza institucional y el marco jurídico de la compañía. Además, dará soporte legal y de secretaría corporativa a la junta de gobierno de la entidad. Licenciada en Derecho con la especialización en jurídico-comunitario por la Universidad CEU San Pablo, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y asegurador. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en AXA Seguros, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad en las áreas de negocio y jurídica-corporativa. Desde 2022, forma parte de Mutualidad como abogada sénior en el área de asesoría jurídica. Ambas, Castedo y Rubio, se incorporan al comité de dirección de la compañía; Castedo se incorpora también al comité ejecutivo de la entidad. Estos nombramientos se suman a la nueva estructura de la dirección general de Grupo Mutualidad anunciada recientemente por la entidad, por la que Rafael Navas y Fernando Ariza se hacen cargo de las direcciones generales del Grupo Mutualidad y de Mutualidad, respectivamente.