Mutualidad cuenta con hasta 600 millones de euros para crecer de manera inorgánica

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El director general de Mutualidad, Fernando Ariza, ha afirmado que la entidad cuenta con entre 400 y 600 millones de euros para crecer de forma inorgánica, ya sea en el sector de los seguros o de la gestión de activos. En la presentación para dar a conocer el nuevo plan estratégico para el periodo 2025-208 del grupo, Ariza ha explicado que la entidad va a apostar por crecer tanto de manera orgánica como de manera inorgánica, en un momento en el que se está planteando la posibilidad del fin del ahorro alternativo a través de mutuas.

“Queremos crecer orgánicamente, pero también inorgánicamente si hay alguna oportunidad que nos traiga mutualistas, ahorro, primas, márgenes o servicios para los mutualistas”, ha comentado. “Valoraremos cualquier oportunidad vinculada a compañías de vida-ahorro y decesos. Y en el mundo de las inversiones, cualquier oportunidad que esté vinculado a la gestión de fondos y planes de pensiones”, ha comentado.

Sobre el mundo de la inversión, Ariza ha explicado que actualmente la entidad está explorando dos vías: bien crear una nueva gestora o bien adquirir alguna. “Ahora mismo estamos en la fase de exploración de cuál es la mejor de las vías, crear una gestora propia o comprar una. Hemos dado mensajes al mercado de que estamos dispuestos a escuchar en ese sentido”, ha dicho específicamente.

Por otro lado, Mutualidad también está buscando oportunidades en el mundo de los servicios que permita completar el ecosistema de los cuidados a las personas mayores, es decir, a los clientes ‘senior’”. “Iremos a por ellos porque queremos no solo dar ese servicio, sino invertir en ese servicio, invertir de forma estratégica en esos servicios porque será la única forma de garantizar que el servicio sea de calidad”, ha comentado.

Para estos planes, gracias a la “potencia” de su cartera, cuenta con una horquilla de entre 400 y 600 millones de euros dependiendo del entorno en cada momento.

ATRAER A PROFESIONALES DE OTROS SECTORES

Ariza también ha informado de la intención de Mutualidad de ir “más allá” de la abogacía y atraer a profesionales de otras ramas del Derecho o de, incluso, otras profesiones.

En concreto, ha explicado que quiere captar clientes entre despachos de abogados, asesorías jurídicas de grandes empresas, funcionarios del Derecho o del mundo jurídico. “Todo ese mundo lo vamos a explorar porque hasta ahora estaba ahí y quien venía lo aceptábamos, pero no lo hemos explorado decididamente”, ha explicado.

Además, la entidad quiere seguir abriendo su modelo a los profesionales de la ingeniería (ya adquirió en 2019 Mutualidad de la Ingeniería), pero también acercarse a otros sectores como el de la consultoría o docentes.

Por último, Ariza ha puesto el énfasis en explorar el mundo de las empresas, tanto grandes como pequeñas, para ofrecerles el modelo de ahorro de Mutualidad.

Inversión en tecnología

La entidad ha anunciado la intención de invertir más de 60 millones de euros en tecnología, fundamentalmente en un tener un nuevo 'core' que dé mayor agilidad y escalabilidad a todo el nuevo negocio. El objetivo es contar con una analítica de datos avanzada e intensiva que permita a la compañía detectar vulnerabilidades y necesidades de sus clientes y "actuar incluso, si es posible, antes de que esa vulnerabilidad llegue a manifestarse".