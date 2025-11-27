Mutualidad vende cuatro plantas de oficinas en Madrid

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Mutualidad ha completado la venta de cuatro plantas de oficinas que poseía en el edificio situado en el número 115 de la calle Goya, en Madrid, según ha anunciado en un comunicado.

El activo cuenta con una superficie de 3.140 metros cuadrados y está situado frente al Movistar Arena. El comprador ha sido un inversor privado y la firma no ha indicado el monto de la operación.

"Esta operación se enmarca en nuestra estrategia de rotación de activos para seguir optimizando la cartera y generar valor para nuestros mutualistas. El mercado de oficinas prime en Madrid mantiene una gran fortaleza, lo que nos permite realizar operaciones en condiciones muy competitivas", ha afirmado el director de Inversiones Inmobiliarias de Mutualidad, Carlos Pérez-Baz.

Entre otros inquilinos, en esta dirección tiene su sede madrileña la compañía de gestión de alquileres Renta Garantizada, filial de Neinor Homes. La firma también cuenta con sedes en Barcelona, Valencia y Málaga.