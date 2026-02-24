Muy cuestionado en el Cruzeiro, Tite se reencuentra con el Corinthians

El exseleccionador brasileño Tite se reencuentra este miércoles con el Corinthians, el equipo con el que brilló, cuando un pésimo arranque en el Brasileirão pone en duda su futuro en el Cruzeiro.

A sus 64 años, Adenor Leonardo Bachi, mejor conocido como Tite, vive uno de los peores inicios de temporada en su extensa trayectoria en el banquillo, con la Raposa como colista.

Y en Brasil escasea la paciencia.

Ya dos entrenadores perdieron sus cargos en este inicio de año, con apenas tres fechas disputadas: el argentino Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro y el también exseleccionador brasileño Fernando Diniz en el Vasco da Gama.

En el Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez fue anunciado este martes como nuevo director técnico.

- De altas expectativas a alarmas -

Aunque no cuajó en su etapa con el Flamengo, el primer equipo que dirigió tras salir de la selección de Brasil al final de la Copa del Mundo 2022, Tite fue contratado por el Cruzeiro a bombo y platillo en diciembre.

Dos veces mundialista con la Canarinha, en Rusia 2018 y Catar 2022, competiciones en las que cayó en cuartos de final, Tite dejó entonces claro su objetivo: aspirar a todo.

"El éxito que todo aficionado sueña e imagina, nosotros también lo deseamos", dijo el fogueado timonel, quien antes de aterrizar en Belo Horizonte hizo una pausa en su carrera para cuidar de su salud mental.

Tras la tercera posición obtenida en 2025 con el portugués Leonardo Jardim en el banquillo, la Raposa mantuvo el bloque y lo apuntilló principalmente con el mediocampista Gerson, por el que pagó 27 millones de euros al Zenit de San Petersburgo.

Solo el campeón Flamengo hizo un mayor fichaje, con los 42 millones que desembolsó por Lucas Paquetá, operación récord para el fútbol sudamericano.

La renovación del goleador Kaio Jorge, pretendido por el Mengão, fue otra victoria del club en los despachos.

Pese a las altas expectativas, el Cruzeiro encajó tres derrotas en el Campeonato Mineiro, el torneo del estado de Minas Gerais, lo que encendió las primeras alarmas.

Estas se intensificaron en el comienzo del Brasileirão, con una goleada 4-0 sufrida ante el Botafogo y una derrota 2-1 ante el recién ascendido Coritiba. Tiene un punto en tres partidos.

- Arias vs Flu, el otro reencuentro -

Ni el juego ni los resultados convencen y la afición cuestiona con dureza a Tite en redes sociales.

Con ocho goles encajados, el equipo belorizontino tiene la peor defensa de la liga brasileña, una rareza para un entrenador que se ha ganado la fama de "retranqueiro" (ultradefensivo).

Acumula los peores números para un equipo de Tite en sus primeros 12 encuentros: 1,3 tantos recibidos por partido, frente a 0,92 con el Flamengo y 0,25 con la selección brasileña.

Cuestionado el sábado sobre su futuro, el exseleccionador brasileño fue rotundo: "Quiero hacer historia en el Cruzeiro".

Con el Corinthians, con el que se medirá en casa, Tite ganó el Mundial de Clubes, el último conquistado por un club sudamericano, y la Libertadores en 2012 y dos campeonatos nacionales en 2011 y 2015.

El de Tite con el Timão no será el único gran reencuentro en la cuarta jornada de la liga brasileña, pues el colombiano Jhon Arias jugará en casa -también el miércoles- con el Palmeiras ante su exequipo, el Fluminense, donde es héroe y ganó una inédita Copa Libertadores en 2023.

Palmeiras, Sao Paulo, Fluminense y Bahia lideran con siete puntos.