Myanmar dice a la Corte Mundial que Gambia no ha probado el genocidio rohinyá

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 16 ene (Reuters) -

Myanmar dijo el viernes al máximo tribunal de las Naciones Unidas que Gambia no había probado su acusación de que el Gobierno de Myanmar había cometido genocidio contra la minoría musulmana, parte de una audiencia sobre el caso histórico. Gambia, de mayoría musulmana, presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2019. El país de África occidental dijo al tribunal el lunes que las autoridades de Myanmar habían apuntado a los rohinyás para su destrucción, acusaciones que Myanmar rechazó.

"Gambia no ha cumplido con su carga de la prueba. Este caso se decidirá sobre hechos probados, no sobre alegaciones sin fundamento", dijo Ko Ko Hlaing, representante del Gobierno de Myanmar, a la CIJ, también conocida como Corte Mundial.

Las fuerzas armadas de Myanmar lanzaron una ofensiva en 2017 que obligó a al menos 730.000 a abandonar sus hogares y trasladarse al país vecino Bangladés, donde relataron asesinatos, violaciones masivas e incendios provocados. Una misión de investigación de la ONU concluyó que la ofensiva militar de 2017 había incluido "actos genocidas".

Myanmar ha negado el genocidio y Ko Ko Hlaing dijo a los jueces que la ofensiva fue una campaña antiterrorista legítima en respuesta a los ataques de milicianos musulmanes. Añadió que la misión de investigación de la ONU no era objetiva ni fiable.

Los abogados de Gambia habían argumentado que no sería razonable que los jueces concluyeran que el ataque de Myanmar contra miles de civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, así como el incendio de sus aldeas, se hizo solo para combatir el terrorismo.

Dijeron que el patrón de conducta durante la represión indicaba la intención genocida legalmente necesaria para determinar que se cometió genocidio.

Ko Ko Hlaing subrayó que su Gobierno se había comprometido a devolver y reasentar a los refugiados rohinyás de los campos de Bangladés, pero dijo que esos esfuerzos se habían visto frustrados por elementos que escapaban a su control, como la pandemia de -19, un ciclón y la inestabilidad política.

"El compromiso y los esfuerzos constantes de Myanmar desde 2017 contradicen la narrativa de Gambia de que la intención de Myanmar es destruir o deportar por la fuerza a esta población", dijo.

La CIJ es el máximo tribunal de la ONU y se ocupa de disputas entre Estados.

El caso de Gambia, respaldado por la Organización de Cooperación Islámica, integrada por 57 países, es el primer caso de genocidio que la CIJ examina en su totalidad en más de una década. Se espera un fallo definitivo hacia finales de 2026.

El resultado tendrá repercusiones más allá de Myanmar, y es probable que afecte al caso de genocidio que Sudáfrica presentará en 2023 ante la CIJ contra Israel por la guerra de Gaza. Israel también niega el genocidio y los abogados de Israel desestimaron el caso de Sudáfrica por considerarlo un abuso de la convención sobre genocidio.

Myanmar sigue sumida en la agitación desde 2021, cuando el ejército derrocó al Gobierno civil electo y reprimió violentamente las protestas prodemocráticas, desencadenando una rebelión armada en todo el país.

El país celebra actualmente elecciones por etapas que han sido criticadas por Naciones Unidas, algunos países occidentales y grupos de derechos humanos por no ser libres ni justas. Los militares afirman que la votación cuenta con el respaldo de la población y se está llevando a cabo sin coacción.

Las vistas duran tres semanas y, a partir del próximo miércoles, el tribunal escuchará a las víctimas rohinyás de las presuntas atrocidades en sesiones a puerta cerrada. Será la primera vez que un tribunal internacional escuche directamente a las víctimas rohinyás.

(Información de Stephanie van den Berg; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)