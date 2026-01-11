Myanmar vota en la segunda ronda de las primeras elecciones generales desde el golpe militar

RANGÚN, Myanmar (AP) — Myanmar comenzó una segunda ronda de votación el domingo en las primeras elecciones generales del país desde que un golpe de Estado instaló un gobierno militar hace cinco años.

La votación se amplió a municipios adicionales, incluidas algunas áreas afectadas por la guerra civil entre el gobierno militar y sus oponentes armados.

Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana en 100 municipios de todo el país, incluidas partes de las regiones de Sagaing, Magway, Mandalay, Bago y Tanintharyi, así como los estados de Mon, Shan, Kachin, Kayah y Kayin. Muchas de esas áreas han visto enfrentamientos en los últimos meses o permanecen bajo una seguridad reforzada, lo que subraya los riesgos que rodean la votación.

La elección se lleva a cabo en tres fases debido a los conflictos armados. La primera ronda tuvo lugar el 28 de diciembre en 102 de los 330 municipios totales del país. Una ronda final está programada para el 25 de enero, aunque 65 municipios no participarán debido a los combates.

Myanmar tiene una legislatura nacional de dos cámaras, con un total de 664 escaños. El partido con una mayoría parlamentaria combinada puede seleccionar al nuevo presidente, quien puede nombrar un gabinete y formar un nuevo gobierno. El ejército recibe automáticamente el 25% de los escaños en cada cámara según la Constitución.

Los críticos dicen que las elecciones organizadas por el gobierno militar no son ni libres ni justas y son un esfuerzo del ejército para legitimar su gobierno después de tomar el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

Participación dispar en las urnas

Residentes de Rangún, la ciudad más grande del país, y Mandalay, la segunda más grande, votaban el domingo en escuelas secundarias, edificios gubernamentales y edificios religiosos.

En más de diez colegios electorales visitados por periodistas de Associated Press en Yangon y Mandalay, el número de votantes osciló entre aproximadamente 150 en el sitio más concurrido y solo unos pocos en otros, y parecía menor que durante las elecciones de 2020 cuando las largas filas eran comunes.

El gobierno militar dijo que había más de 24 millones de votantes, aproximadamente un 35% menos que en las elecciones de 2020. El gobierno calificó la participación como un éxito, afirmando que más de seis millones de personas emitieron sus votos, aproximadamente el 52% de los más de 11 millones de votantes elegibles en la primera fase de la elección.

Myo Aung, un ministro jefe de la región de Mandalay, dijo que más personas acudieron el domingo a votar que en la primera fase.

"Las debilidades de la votación del 28 de diciembre se han abordado, por lo que creo que la elección del 11 de enero está bien organizada y es exitosa", dijo Myo Aung.

Maung Maung Naing, quien votó en el municipio de Mahar Aung Myay en Mandalay, dijo que quería un gobierno que beneficie a la gente.

"Solo me gusta un gobierno que pueda mejorar todo para los medios de vida y el bienestar social", expresó.

Sandar Min, una candidata independiente del municipio de Latha en Yangon, dijo que decidió participar en las elecciones a pesar de las críticas porque quiere trabajar con el gobierno por el bien del país. Ella espera que la votación traiga un cambio que reduzca el sufrimiento.

"Queremos que el país sea no violento. No aceptamos la violencia como parte del cambio del país", dijo Sandar Min después de emitir su voto. "Nos importa profundamente la gente de este país. Queremos hacer un cambio que no cause daño a la gente".

El partido respaldado por militares es el favorito

Aunque más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, apenas seis partidos compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el parlamento.

La primera fase dejó al Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, o USDP, en una posición dominante, con casi el 90% de los escaños disputados en esa fase en Pyithu Hluttaw, la cámara baja del parlamento. También ganó una mayoría de escaños en las legislaturas regionales.

Suu Kyi, la exlíder de 80 años de Myanmar, y su partido no participan en las elecciones. Ella está cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos ampliamente considerados espurios y con motivaciones políticas. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, fue disuelto en 2023 después de negarse a registrarse bajo las nuevas reglas militares.

Otros partidos también se negaron a registrarse o declinaron participar bajo condiciones que consideran injustas, mientras que los grupos de oposición han llamado a un boicot electoral.

Votación tachada de farsa

Tom Andrews, un relator especial que trabaja con la oficina de derechos humanos de la ONU, instó el jueves a la comunidad internacional a rechazar lo que llamó una "elección falsa", diciendo que la primera ronda incluyó coerción, violencia y exclusión política.

"No se puede tener una elección libre, justa o creíble cuando miles de prisioneros políticos están tras las rejas, los partidos de oposición creíbles han sido disueltos, los periodistas están amordazados y las libertades fundamentales están aplastadas", dijo Andrews.

Según la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, que lleva un registro detallado de arrestos y bajas vinculadas a los conflictos políticos de la nación, más de 22.000 personas están detenidas por delitos políticos, y más de 7.600 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad desde 2021.

La toma del poder por parte del ejército desencadenó protestas pacíficas generalizadas que pronto se convirtieron en resistencia armada, y el país cayó en una guerra civil.

Una nueva Ley de Protección Electoral impone penas severas y restricciones para prácticamente toda crítica pública de las elecciones. Las autoridades han acusado a más de 330 personas bajo la nueva ley electoral por repartir folletos o actividad en línea en los últimos meses.

No hubo reportes de grandes interferencias con las elecciones el domingo, aunque las organizaciones de oposición y los grupos de resistencia armada habían prometido interrumpir el proceso electoral. Durante la primera fase, se reportaron ataques en 11 de los 102 municipios que celebraron elecciones, según el gobierno militar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.