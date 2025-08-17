Myers y Marsee conectan jonrones en la novena para que Marlins superen 5-3 a Medias Rojas

BOSTON (AP) — Dane Myers y Jakob Marsee conectaron jonrones en la novena entrada de tres carreras de Miami y los Marlins vencieron el domingo 5-3 a los Medias Rojas de Boston para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Myers conectó el segundo lanzamiento de Greg Weissert (4-4) al bullpen de Boston para empatar el juego, y Marsee envió un lanzamiento de Steven Matz a las gradas en el jardín derecho.

Tyler Phillips (2-1) trabajó una entrada sin permitir carreras, y Anthony Bender consiguió los últimos tres outs para su cuarto salvamento. Eric Wagaman también conectó un jonrón para los Marlins.

El venezolano Wilyer Abreu de Boston conectó un jonrón de dos carreras que salió del guante del jardinero derecho Myers cuando chocó contra la cerca.

Los Medias Rojas desperdiciaron un sólido inicio del as Garrett Crochet que permitió tres hits, con ocho ponches y una base por bolas en siete entradas.

Por los Marlins, el venezolano Javier Sanoja de 3-1.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Durán de 3-1 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 4-1. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.