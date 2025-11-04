Mykel Williams de los 49ers, fuera toda la temporada por rotura de ligamento cruzado anterior

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El liniero defensivo de los 49ers de San Francisco Mykel Williams se perderá el resto de la temporada después de que el jugador, seleccionado en la primera ronda, fue diagnosticado con un desgarro en el ligamento de la rodilla derecha.

Williams se lesionó al final del último periodo de la victoria del domingo contra los Giants de Nueva York. El entrenador Kyle Shanahan dijo que las pruebas realizadas el lunes confirmaron los temores iniciales de que tenía un desgarro del ligamento anterior cruzado y un desgarro del menisco lateral.

"Se sienten bien al respecto", afirmó Shanahan. "Su carrera estará bien. Sanará de manera excelente".

La lesión de Williams es el último golpe para la defensiva de los 49ers, que ya había sido afectada por bajas. La estrella Nick Bosa quedó fuera por una lesión de rodilla que puso fin a su campaña en la semana 3, y el cuatro veces All-Pro Fred Warner fue descartado por una lesión de tobillo en la semana 6.

San Francisco también colocó al liniero defensivo Yetur Gross-Matos en la reserva de lesionados la semana pasada por un problema en el tendón de la corva, y el edge rusher Bryce Huff se ha perdido los últimos dos juegos por una lesión similar. Se espera que Huff regrese esta semana.

Williams fue la undécima selección del draft, elegido para solidificar una línea defensiva para detener la carrera y contribuir como pass rusher tanto por fuera como por dentro.

Tuvo un impacto inmediato en la defensa contra la carrera de San Francisco, con los Niners mejorando sus yardas permitidas por acarreo en 0,28 por acarreo. Williams tiene 20 tacleadas, con 19 presiones, cuatro tacleadas para pérdida, una captura y una recuperación de balón suelto.

"Estoy realmente decepcionado de que no pueda continuar desarrollándose este año porque creo que tenemos a un gran jugador que realmente va a entender esto en el juego de carrera y el juego de pase", expresó Shanahan. "Aún lo hará. Me duele por él que no pueda hacerlo durante la próxima mitad de este año".

Los Niners ahora contarán con el recientemente adquirido Keion White para llenar el papel de Williams.

White fue adquirido en un acuerdo con Nueva Inglaterra la semana pasada. Tuvo una presión en 25 jugadas de pass rush, según Pro Football Focus, y una tacleada en el juego.

San Francisco también firmó a Clelin Ferrell al equipo de práctica la semana pasada, y tuvo una captura en su primer juego con los 49ers esta temporada.

"Ambos jugaron un papel importante ayer antes de que Mykel se lesionara", comentó Shanahan. "Así que, obviamente, con la lesión de Mykel, eso solo se fortalece".

Williams se lesionó la rodilla en el Estadio Metlife, el mismo campo donde el receptor de los Giants, Malik Nabers, se fracturó el ACL en su rodilla derecha a principios de la temporada.

Los Niners sufrieron varias lesiones en ese estadio en 2020, incluyendo el desgarro del ligamento cruzado anterior para Bosa. El ala cerrada George Kittle fue uno de los jugadores que cuestionó la seguridad del campo, aunque la superficie de juego ha cambiado desde 2020.

Los oficiales de la liga han defendido la superficie en el Meadowlands, con el vicepresidente ejecutivo de iniciativas de salud y seguridad de los jugadores, Jeff Miller, diciendo el mes pasado que MetLife tenía "una de las tasas de lesiones más bajas, no solo como sintético sino en toda la liga, el año pasado".

